Công ty Chăn nuôi C.P. tiếp tục phủ mảng xanh tại Việt Nam

Theo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, năm 2026, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ 100.000 cây giống lâm nghiệp cho các địa phương tại tỉnh Đồng Nai với kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng. Trước đó, trong giai đoạn 2023 - 2025, tại khu vực Đồng Nai, C.P. Việt Nam đã hỗ trợ trồng, chăm sóc và phục hồi hơn 102 ha rừng, với hơn 222.000 cây xanh, tổng kinh phí hơn 9,6 tỉ đồng.

Đại diện C.P. Việt Nam cùng các đại biểu trồng cây tham gia trồng cây tại Đồng Nai ẢNH: ĐÌNH QUÂN

Song song với hoạt động tại Đồng Nai, C.P. Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong chương trình "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026. Theo kế hoạch của Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, chương trình nhằm phát động phong trào trồng cây, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của cây xanh trong bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.



Dự kiến C.P. Việt Nam sẽ hỗ trợ 9.450 cây xanh, gồm sao đen, gõ đỏ, bần chua, bằng lăng, phượng, sưa và dầu rái, để trồng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như Lấp Vò, Tân Dương, Tân Thạnh, Mỹ Hiệp, Sa Đéc và An Bình.... góp phần cùng tỉnh Đồng Tháp triển khai kế hoạch trồng tổng cộng 15.470 cây xanh trong chương trình năm nay.

Đây là năm thứ ba liên tiếp C.P. Việt Nam đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện đề án trồng một tỉ cây xanh của Chính phủ tại địa phương. Từ năm 2023 đến nay, công ty đã trao tặng hơn 350.000 cây xanh lâm nghiệp cho Đồng Tháp, góp phần phục hồi hệ sinh thái, duy trì không gian xanh, hỗ trợ hình thành các công trình chống xói lở, giữ đất, giữ nước và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của chính quyền địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp, những cây xanh được trồng hôm nay sẽ lớn lên, mang lại bóng mát và môi trường sống tốt đẹp hơn cho mọi người. C.P. Việt Nam nỗ lực góp sức đồng hành cùng địa phương trong hành trình phát triển bền vững, chăm sóc cộng đồng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên".



