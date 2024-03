CPU của MacBook Air bị quá nhiệt khi xử lý tác vụ nặng

Theo TechNewsSpace, Apple vừa giới thiệu các mẫu MacBook Air mới kích thước 13 và 15 inch được trang bị bộ vi xử lý M3 mạnh mẽ. Trong đợt đánh giá về sản phẩm mới, các tác giả của kênh YouTube Max Tech đã phát hiện khi xử lý những tác vụ nặng, bộ vi xử lý của MacBook Air mới có thể nóng lên đến 114 độ C.

Trong quá trình thử nghiệm MacBook Air 15 inch mới với chip M3, người thử nghiệm đã sử dụng công cụ đo hiệu suất 3D Mark Wild Life Extreme và Cinebench 2024, có khả năng đo thiết bị hoạt động ra sao dưới các tác vụ nặng trong thời gian dài. Trong quá trình thử nghiệm, nhiệt độ trung bình của CPU là 107 độ C và GPU là 103 độ C. Đồng thời, nhiệt độ của thân máy đạt 46 độ C.

Nhiệt độ của CPU lên đến 114 độ C khi thử nghiệm với những tác vụ nặng CHỤP MÀN HÌNH MAX TECH

Do vài thế hệ MacBook Air gần đây được trang bị hệ thống tản nhiệt thụ động nên việc các thành phần phần cứng có nhiệt độ quá cao không có gì ngạc nhiên và MacBook Air mới nhất cũng không ngoại lệ. Riêng dòng MacBook Pro đắt tiền có quạt gió giúp các thành phần được làm mát hiệu quả hơn. Trước đây, dòng MacBook Air với chip M2 cũng gặp vấn đề tương tự, mặc dù không có thông tin chính xác về mức nhiệt độ mà bộ vi xử lý trong những chiếc laptop này có thể đạt đến.

Việc hoạt động lâu dài ở nhiệt độ 114 độ C sẽ không an toàn cho bộ xử lý, vì vậy trong quá trình thử nghiệm, xung nhịp và mức tiêu thụ điện năng của chip đã giảm dần. Do đó, nhiệt độ bộ xử lý giảm xuống còn 100 độ C, đây vẫn là một giá trị khá cao nhưng không quá nguy hiểm cho chip.

Tất nhiên, điều này cũng khiến hiệu suất của máy tính bị suy giảm. Trong các bài kiểm tra trên Cinebench R23, hiệu suất giảm khoảng 10% đối với MacBook Air 15 inch và khoảng 20% đối với phiên bản 13 inch. Hiệu suất của hệ thống đồ họa cũng giảm đáng kể. Bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme trên MacBook Air 15 inch cho thấy hiệu suất đã giảm 27% khi so sánh kết quả tốt nhất với kết quả tệ nhất.