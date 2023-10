Cristiano Ronaldo bất ngờ tịt ngòi ghi bàn, Al Nassr bị cầm chân

Cristiano Ronaldo thi đấu rất xông xáo. Anh góp phần giúp đội nhà dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 3 do Otavio ghi. Cũng như với bàn thắng thứ 2 nâng tỷ số 2-0 phút 28 do Talisca ghi, giúp CLB Al Nassr dẫn trước Abha với cách biệt an toàn.

Cristiano Ronaldo (phải) thi đấu rất xông xáo CLB Al Nassr

Những tưởng với cách biệt dẫn 2 bàn sẽ có thêm một ngày thi đấu dễ dàng cho Al Nassr và Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục mạch ghi bàn liên tiếp của mình hiện nay. Tuy nhiên, do dẫn trước quá sớm, các cầu thủ Al Nassr thi đấu có phần chủ quan. Hệ quả, CLB Abha có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 36 do công Saad Bguir ghi từ chấm phạt đền sau tình huống Otavio phạm lỗi với cầu thủ này trong vòng cấm.

Cristiano Ronaldo sau đó thi đấu rất nỗ lực, hy vọng giúp đội nhà tìm lại cơ hội gia tăng tỷ số để bảo đảm chiến thắng. Danh thủ người Bồ Đào Nha có 2 cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp 1 và trong hiệp 2 ở phút 66, nhưng đều không thành công.

Vào cuối trận, Cristiano Ronaldo tiếp tục có thêm cơ hội. Nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên ghi bàn, danh thủ này tiếp tục bỏ lỡ. Để lỡ các cơ hội ghi bàn, CLB Al Nassr phải trả giá khi Abha bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+2 do Karl Toko Ekambi ghi.

CLB Al Nassr bỏ lỡ chiến thắng sau khi dẫn 2-0 CLB Al Nassr

Đây là trận đầu tiên sau 6 trận gần đây Cristiano Ronaldo tịt ngòi ghi bàn. Dù vậy, danh thủ người Bồ Đào Nha vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải Saudi Pro League với 10 bàn, hơn người xếp thứ 2 là Moussa Dembele 3 bàn. CLB Al Nassr với trận hòa cũng bỏ lỡ cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu, khi xếp thứ 3 với 19 điểm, kém đội đầu bảng Al Taawoun 3 điểm.