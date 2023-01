Cristiano Ronaldo vắng mặt đề cử tranh giải The Best của FIFA

Việc vắng mặt của Cristiano Ronaldo ở cuộc đua tranh giải thưởng The Best của FIFA năm nay cũng xem như sự kết thúc của siêu sao này, theo tờ MailOnline, sau khi danh thủ Bồ Đào Nha hiện phải chuyển đến chơi ở CLB Al-Nassr ở Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, ở danh sách rút gọn 14 ngôi sao hàng đầu tranh giải The Best, siêu sao Lionel Messi đang là ứng viên sáng giá bên cạnh còn có đồng đội ở tuyển Argentina là tiền đạo Julian Alvarez đang khoác áo Man City.

Các đồng đội của Messi ở CLB PSG như tiền đạo Kylian Mbappe, Neymar và Achraf Hakimi cũng nằm trong danh sách. Bên cạnh đó, chân sút Erling Haaland và tiền vệ De Bruyne của Man City cũng góp mặt. Tương tự, các ngôi sao của Real Madrid như đương kim Quả bóng vàng tiền đạo Karim Benzema, tiền vệ tài hoa Luka Modric và tiền đạo Vinicius đều nằm trong danh sách tranh giải.





Ngoài ra, tiền vệ Jude Bellingham (Borussia Dortmund), tiền đạo Robert Lewandowski (Barcelona), chân sút Sadio Mane (Bayern Munich) và Mohamed Salah (Liverpool) cũng có tên, nhưng được dự báo khả năng tranh chấp các vị trí dẫn đầu khó xảy ra.

Giải The Best của FIFA được tính thành tích trong khoảng thời gian từ tháng 8.2021 đến tháng 12.2022. Do đó, siêu sao Messi với thành tích ghi 7 bàn tại World Cup 2022 cùng danh hiệu vô địch đang là ứng viên sáng giá đoạt giải.

Hiện FIFA đang mở bầu chọn cho người hâm mộ đến ngày 3.2, với người chiến thắng được công bố tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards được tổ chức ngày 27.2 tại Paris, Pháp.