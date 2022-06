Crossover cỡ trung tại Việt Nam: Kia Sorento gây bất ngờ

Phân khúc xe crossover tại Việt Nam hiện đang sôi động với nhiều mẫu xe tham chiến thị trường, từ xe 5 chỗ cho đến xe 5+2 có đối tượng khách hàng riêng biệt. Dòng xe này cũng đang dần lấn át doanh số phân khúc xe SUV khung gầm rời nhờ những ưu thế từ cảm giác lái và vận hành phù hợp hơn ở đô thị.

Theo số liệu Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, kết thúc tháng 6.2022, toàn phân khúc xe SUV 5 và 7 chỗ bán ra tổng cộng 5.557 xe, giảm 1.189 xe so với tháng trước đó. Mức giảm mạnh chủ yếu đến từ mẫu xe Honda CR-V với mức giảm tới 1.348 xe.

Mazda CX-5 trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc với 1.880 xe bán ra thị trường trong tháng 5.2022, tăng 37 xe so với tháng trước. So với các mẫu xe còn lại trong phân khúc này, Mazda CX-5 được xem là cái tên luôn giữ phong độ ổn định với mức doanh số đều đặn, tạm dẫn đầu phân khúc trong năm 2022 với doanh số cộng dồn 7.358 xe.

Trong tháng 5.2022, bất ngờ đến từ vị trí thứ 2 của mẫu xe Kia Sorento, chiếc crossover cỡ D này “bứt tốc” bán nhiều hơn 362 xe so với tháng trước, tổng doanh số tháng 5.2022 đạt 856 xe, xếp sau Mazda CX-5 nhưng cao hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8. Việc thay thế logo nhận diện thương hiệu mới là một phần lý do khiến chiếc xe này hấp dẫn khách Việt hơn.





Honda CR-V sau khi kết thúc các mức ưu đãi và khuyến mãi “âm thầm” của các đại lý, doanh số của mẫu xe này giảm sút không phanh, bán ít hơn tháng trước tới 1.348 xe, mức giảm nhiều nhất trong phân khúc. Việc một số dòng xe Honda thỉnh thoảng có doanh số tăng trưởng mạnh tại Việt Nam sau đó lại giảm mạnh về mức cũ là điều không quá bất ngờ.

Hyundai Santa Fe tiếp tục có doanh số sụt giảm so với tháng trước, mặc dù mức giảm nhẹ chỉ 94 xe nhưng cũng đủ khiến chiếc xe này rơi xuống vị trí thứ 5 với doanh số 620 xe bán ra. Trong khi đó, Hyundai Tucson lại tăng trưởng nhẹ 69 chiếc lên mức 649 xe bán ra trong tháng 5.2022, xếp vị trí thứ 4. Đây là kết quả khá bất ngờ khi cả Santa Fe và Tucson đều đang là mẫu xe “hot”, khách hàng muốn sở hữu đều phải chi trả thêm “lạc” từ 100 - 150 triệu đồng ở thời điểm hiện tại.

Cả Mazda CX-8 và Mitsubishi Outlander cũng nằm trong số các mẫu xe có doanh số giảm với mức giảm lần lượt 132 và 83 chiếc, xếp cuối bảng xếp hạng crossover cỡ trung trong tháng 5.2022.

Ngoài các mẫu xe trên, MG HS tại Việt Nam cũng xếp vào phân khúc này nhưng không được hãng công bố doanh số chi tiết. Ngoài ra, phân khúc này cũng vừa có thêm sự góp mặt của Kia Sportage 2022.