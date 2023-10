CSGT Bình Phước chặn bắt nghi phạm vụ đánh nhau chết người xảy ra ở Hải Phòng

Ngày 23.10, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa tạm giữ nghi phạm Quách Đại Hải (24 tuổi, ngụ xã Tiên Cường, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), người bị Công an TP.Hải Phòng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp do liên quan đến một vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong.

CSGT Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ nghi phạm Quách Đại Hải khi đang trên xe khách HOÀNG GIÁP

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21.10, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền hát tại quán karaoke thuộc P.Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng, Hải đã sử dụng tuýp sắt cùng với Lê Văn Khánh, Trần Viết Trung, Phạm Hoàng Phương đánh nhau với nhóm Hoàng Ngọc T., Nguyễn Văn T. và Nguyễn Đức T. Hậu quả, Lê Văn Khánh đã dùng dao đâm chết anh Hoàng Ngọc T.

Ngày 22.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đại Hải, theo Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Quách Đại Hải thời điểm bị công an bắt giữ HOÀNG GIÁP

Sau khi nhận được thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Bình Phước xác định Hải đang ở trên xe ô tô khách BS18F-005.36, di chuyển từ hướng Đắk Nông đi Bình Phước. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã thông báo đến Phòng CSGT Công an tỉnh để phối hợp kiểm tra chiếc xe khách này.

Nghi phạm Quách Đại Hải (giữa) bị bắt giữ HOÀNG GIÁP

Khoảng 14 giờ ngày 22.10, khi phát hiện chiếc xe khách đang di chuyển qua thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, H.Bù Đăng, lực lượng thuộc Trạm CSGT Đồng Phú đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện Quách Đại Hải nên tiến hành bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang làm thủ tục bàn giao Quách Đại Hải cho Công an TP.Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.