CSGT đo nồng độ cồn người lái tàu chở khách trên ‘vịnh Hạ Long’ Tà Đùng

Ngày 30.4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa dịp lễ 30.4 – 1.5, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra hoạt động của các thuyền phục vụ khách du lịch tham quan hồ Tà Đùng (xã Đắk Som, H.Đắk Glong).

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra các quy định về an toàn giao thông đường thủy trên thuyền chở khách du lịch CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Qua kiểm tra thực tế tại bến thuyền Tà Đùng, công an ghi nhận có 4 phương tiện không đủ điều kiện chở khách du lịch; đồng thời lập biên bản, yêu cầu chủ thuyền cam kết không đưa vào hoạt động.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đo nồng độ cồn với người lái thuyền CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Tại buổi kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông còn tiến hành đo nồng độ cồn đối với người lái thuyền; đồng thời tuyên truyền cho các chủ phương tiện, người lái thuyền tuân thủ nghiêm các quy định; tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển thuyền, không chở quá số người quy định, hành khách khi đi thuyền phải mặc áo phao, không tự ý đi lại, đùa giỡn trên thuyền… nhằm đảm bảo an toàn, phòng ngừa đuối nước trong suốt quá trình tham quan du lịch trên hồ Tà Đùng.

Thuyền chở khách du lịch tham quan hồ Tà Đùng XUÂN LÂM

Theo CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa dịp lễ, đơn vị sẽ tăng cường bố trí lực lượng túc trực tại bến thuyền; thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên lòng hồ, kiên quyết xử lý các lái thuyền, chủ phương tiện không chấp hành Luật giao thông đường thủy nội địa, khách đi thuyền không mặc áo phao, chở quá số người quy định...