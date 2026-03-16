CSGT Đồng Nai dùng xe đặc chủng đưa người phụ nữ bị tai nạn đi cấp cứu

Hoàng Giáp
16/03/2026 09:52 GMT+7

Phát hiện có người bị tai nạn nằm bất động bên đường, lực lượng CSGT Đồng Nai đã dùng xe đặc chủng đưa người phụ nữ bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 16.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng CSGT vừa kịp thời dùng xe đặc chủng đưa người phụ nữ bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 13 giờ 44 ngày 15.3, Tổ tuần tra kiểm soát gồm trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trưởng trạm CSGT Đồng Phú và thiếu tá Nguyễn Văn Hùng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử trên tuyến quốc lộ 14.

Khi đến đoạn qua khu phố Tân Thành 7, phường Đồng Xoài, tổ công tác bất ngờ phát hiện bà N.T. H. (67 tuổi, ở phường Đồng Xoài) đi xe máy bị sạt lề đường, té ngã bất tỉnh. Thời điểm xảy ra sự việc trời nắng gắt, khu vực ít phương tiện qua lại.

Tổ công tác đã dừng xe, tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân sơ cứu ban đầu, đồng thời dùng xe đặc chủng của CSGT đưa nạn nhân nhanh chóng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai (khu vực 2) để cấp cứu. Đến sáng nay (16.3), sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định.

Hành động khẩn trương, trách nhiệm và đầy tính nhân văn của lực lượng CSGT đã giúp nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT luôn tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

