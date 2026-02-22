Xử phạt xe khách chở quá người, đi sai làn trên quốc lộ 14

Ngày 22.2, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử lý xe khách chở quá số người quy định và đi sai làn đường trên quốc lộ 14.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đồng Phú đã dừng xe khách biển số 60B-042.xx trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Bù Đăng do L.T.N (42 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều khiển đi không đúng làn đường quy định.

Đáng chú ý, xe khách này được phép chở tối đa 46 hành khách nhưng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện có 48 người trên xe, vượt quá 2 người theo quy định, trong khi phương tiện đang thực hiện hành trình dài hơn 300 km.

CSGT làm việc với tài xế xe khách chở quá số người quy định, đi sai làn đường ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Theo đại diện Trạm CSGT Đồng Phú, hành vi vi phạm của tài xế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là thời điểm trên tuyến đang có mật độ phương tiện lớn, lưu lượng xe từ các tỉnh Tây nguyên về TP.HCM và Đồng Nai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rất lớn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế L.T.N về hành vi đi sai làn đường và chở quá số người quy định; đồng thời lập biên bản đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải M.T về hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện vi phạm.

Cũng theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, trong 4 ngày cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026 (13, 14, 21 và 22.2), lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa trao tặng gần 60.000 chai nước suối, hơn 55.000 khăn lạnh và 2.800 hộp sữa miễn phí cho người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh.

CSGT Đồng Nai tặng nước, sữa và khăn lạnh cho người dân ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Lực lượng CSGT tỉnh đang duy trì trực 24/24 tại các cửa ngõ, tuyến quốc lộ và nút giao trọng điểm; chủ động điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn. Song song đó là công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định pháp luật.