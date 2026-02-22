Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp nghỉ tết Nguyên đán 2026

Dự báo lượng phương tiện về thành phố tiếp tục gia tăng trong chiều và tối 22.2 nên lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội sẽ duy trì 100% quân số tại các cửa ngõ, trục chính, sẵn sàng giải quyết ngay các “điểm nghẽn” ùn tắc, phục vụ người dân quay trở lại làm việc, học tập thông suốt, an toàn

