Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp nghỉ tết Nguyên đán 2026

Tại các nút giao hoặc khu vực có tín hiệu đèn giao thông, nhiều thời điểm phương tiện phải di chuyển chậm do mật độ đông
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc khi trở lại Hà Nội vào chiều 22.2
ẢNH: TRƯỜNG HUY
Ùn ứ cũng xảy ra tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ khu vực cầu Văn Điển đến gần Vành đai 3 trên cao
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Khu vực QL21 đoạn đi qua Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, hàng loạt phương tiện xếp hàng dài chờ đèn đỏ, phải mất 3 - 5 nhịp mới qua được do lượng người tăng cao
ẢNH: ĐÌNH HUY
