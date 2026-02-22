Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp nghỉ tết Nguyên đán 2026

Nguyễn Trường - Đình Huy - Trần Cường
22/02/2026 17:03 GMT+7

Trong ngày cuối của dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, rất đông người dân trở lại Hà Nội khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ thủ đô xảy ra ùn ứ.

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 15 giờ 30 ngày 22.2, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cửa ngõ thủ đô Hà Nội như Pháp Vân - Cầu Giẽ; QL1A, đường CIENCO 5… đã tăng mạnh

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

Tại các nút giao hoặc khu vực có tín hiệu đèn giao thông, nhiều thời điểm phương tiện phải di chuyển chậm do mật độ đông

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc khi trở lại Hà Nội vào chiều 22.2

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Đường Ngọc Hồi hướng vào trung tâm thành phố có thời điểm xảy ra ùn ứ giao thông từ khu vực bến xe Nước Ngầm kéo dài đến ngõ 15 Ngọc Hồi

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 8.

Dòng xe dừng chờ đèn đỏ trên đường Ngọc Hồi lúc 16 giờ 50 cùng ngày

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 10.
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 11.

Ùn ứ cũng xảy ra tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ khu vực cầu Văn Điển đến gần Vành đai 3 trên cao

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 12.

Người đi xe máy di chuyển trên vỉa hè đường Phúc La - Mậu Lương (P.Kiến Hưng) để "né" điểm ùn tắc

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 13.
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 14.
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 15.

Khu vực QL21 đoạn đi qua Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, hàng loạt phương tiện xếp hàng dài chờ đèn đỏ, phải mất 3 - 5 nhịp mới qua được do lượng người tăng cao

ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong ngày cuối dịp tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 16.

Dự báo lượng phương tiện về thành phố tiếp tục gia tăng trong chiều và tối 22.2 nên lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội sẽ duy trì 100% quân số tại các cửa ngõ, trục chính, sẵn sàng giải quyết ngay các “điểm nghẽn” ùn tắc, phục vụ người dân quay trở lại làm việc, học tập thông suốt, an toàn

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

 

Tin liên quan

Vi phạm nồng độ cồn dịp tết Nguyên đán 2026 tăng hơn 50% so với tết 2025

Vi phạm nồng độ cồn dịp tết Nguyên đán 2026 tăng hơn 50% so với tết 2025

Trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn quốc có 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 34,4% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông), tăng 9.188 trường hợp (tăng 53,5%) so với cùng thời gian tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

