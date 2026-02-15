Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Xe khách nhồi nhét thêm 9 người, bị CSGT xử phạt 67,5 triệu đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
15/02/2026 09:36 GMT+7

Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) vừa phát hiện xe khách nhồi nhét thêm 9 hành khách so với quy định, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 67,5 triệu đồng.

Liên quan vụ xe khách nhồi nhét, ngày 15.2, Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện tổng số tiền 67,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 14.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo từ người dân về việc xe ô tô khách loại 45 ghế chạy tuyến Bình Dương - Huế có dấu hiệu nhồi nhét hành khách.

Đồng Nai: Xe khách nhồi nhét thêm 9 người, bị phạt 67,5 triệu đồng - Ảnh 1.
Đồng Nai: Xe khách nhồi nhét thêm 9 người, bị phạt 67,5 triệu đồng - Ảnh 2.
Đồng Nai: Xe khách nhồi nhét thêm 9 người, bị phạt 67,5 triệu đồng - Ảnh 3.

Xe khách nhồi nhét hành khách dịp tết bị xử phạt 67,5 triệu đồng

ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Đến khoảng 14 giờ, Trạm CSGT Đồng Phú ra hiệu lệnh dừng xe khách biển số 75B-013... trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đồng Tâm (Đồng Nai), hướng đi từ bến xe Bình Dương (TP.HCM) đến bến xe Quảng Điền (thành phố Huế) để kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe chở 54 người/45 ghế, vượt 9 hành khách so với quy định.

Đồng Nai: Xe khách nhồi nhét thêm 9 người, bị phạt 67,5 triệu đồng - Ảnh 4.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý tài xế và chủ xe

ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định hiện hành, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện tổng số tiền 67,5 triệu đồng. Đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế; giấy đăng ký xe và 2 phù hiệu kinh doanh vận tải.

Theo đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Đồng Phú, việc chở quá số người quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hành khách, đặc biệt trong dịp cao điểm người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2026.

Tin liên quan

TP.Huế: Chở quá 12 người, chủ và tài xế xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng

TP.Huế: Chở quá 12 người, chủ và tài xế xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng

Một xe khách chạy tuyến Nam - Bắc chở quá số lượng 12 hành khách, khi đến địa phận TP.Huế đã bị lượng CSGT Trạm Phú Lộc kiểm tra, lập biên bản với mức phạt hành chính gần 100 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

xử phạt xe khách Đồng Nai CSGT xe khách nhồi nhét
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận