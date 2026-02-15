Đồng Nai: Xe khách nhồi nhét thêm 9 người, bị CSGT xử phạt 67,5 triệu đồng

Liên quan vụ xe khách nhồi nhét, ngày 15.2, Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện tổng số tiền 67,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 14.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo từ người dân về việc xe ô tô khách loại 45 ghế chạy tuyến Bình Dương - Huế có dấu hiệu nhồi nhét hành khách.

Xe khách nhồi nhét hành khách dịp tết bị xử phạt 67,5 triệu đồng ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Đến khoảng 14 giờ, Trạm CSGT Đồng Phú ra hiệu lệnh dừng xe khách biển số 75B-013... trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đồng Tâm (Đồng Nai), hướng đi từ bến xe Bình Dương (TP.HCM) đến bến xe Quảng Điền (thành phố Huế) để kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe chở 54 người/45 ghế, vượt 9 hành khách so với quy định.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý tài xế và chủ xe ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định hiện hành, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện tổng số tiền 67,5 triệu đồng. Đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế; giấy đăng ký xe và 2 phù hiệu kinh doanh vận tải.

Theo đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Đồng Phú, việc chở quá số người quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hành khách, đặc biệt trong dịp cao điểm người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2026.