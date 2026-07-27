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Thời sự Dân sinh

CSGT Đồng Nai phát hiện hơn 1,1 tấn thịt heo hôi thối đang vận chuyển về TP.HCM

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
CSGT Đồng Nai vừa phát hiện hơn 1,1 tấn thịt heo hôi thối trên xe tải van, đang được vận chuyển từ xã Minh Đức (thành phố Đồng Nai) về xã Phú Hòa Đông (TP.HCM).

Ngày 27.7, Đội CSGT số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện xe tải van vận chuyển hơn 1,1 tấn thịt heo hôi thối trên đường ĐT.752.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 26.7, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT.752 thì phát hiện xe ô tô tải van biển số 50H - 345.xx đang đi theo hướng từ phường Bình Long đi phường Tân Khai có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

CSGT Đồng Nai phát hiện hơn 1,1 tấn thịt heo hôi thối trên xe tải van - Ảnh 1.

Bên trong thùng xe chứa hơn 1,1 tấn thịt heo đã được xẻ thịt

ẢNH: C.T.V

Qua kiểm tra, tài xế P.M.H (39 tuổi) và người đi cùng là L.T.Đ (40 tuổi, cùng ở TP.HCM) đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Khi được yêu cầu kiểm tra phương tiện, tài xế cho biết thùng xe phía sau đang chở hàng gia dụng. Tuy nhiên, tổ công tác đã nhận thấy mùi hôi thối bốc ra từ phía sau xe nên đã kiểm tra thực tế và phát hiện bên trong thùng xe chứa hơn 1,1 tấn thịt heo đã được xẻ thịt. Qua quan sát ban đầu, số thịt có dấu hiệu tái xanh, xuất hiện nhiều đốm đỏ và bốc mùi hôi.

CSGT Đồng Nai phát hiện hơn 1,1 tấn thịt heo hôi thối trên xe tải van - Ảnh 2.

Hơn 1,1 tấn thịt heo không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời

ẢNH: C.T.V

Khi lực lượng chức năng yêu cầu, tài xế cũng không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch đối với số thịt heo trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế P.M.H khai nhận được thuê vận chuyển số thịt heo trên từ xã Minh Đức (thành phố Đồng Nai) đến xã Phú Hòa Đông (TP.HCM), với tiền công 1,5 triệu đồng. Trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng CSGT phát hiện, kiểm tra.

Vụ việc đã được Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai lập hồ sơ ban đầu và bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa trên xe cho Công an xã Minh Đức tiếp tục điều tra, xử lý.

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