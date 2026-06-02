CSGT dùng ca nô cứu người đàn ông nhảy cầu Cổ Chiên

Chiều 2.6, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy vừa cứu sống kịp thời một người đàn ông nhảy cầu Cổ Chiên và đưa người này vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng công an xã hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ ảnh: nam long

Trước đó, lúc 14 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long) nhận được tin báo về việc có người đàn ông mặc quần ngắn màu nâu sọc, áo thun màu xanh tay ngắn, đi bộ từ hướng trạm thu phí cầu Cổ Chiên (thuộc địa phận xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long) lên cầu, rồi nhảy từ cầu xuống sông Cổ Chiên tự tử.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát đường thủy phân công lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời cứu vớt nạn nhân. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng ca nô khẩn trương tiếp cận hiện trường tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện nạn nhân đang trôi theo dòng nước vẫy tay kêu cứu trên đoạn sông thuộc thủy phận ấp Hạ, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

Xe cấp cứu của Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long đến đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện ảnh: nam long

Tổ công tác đã kịp thời tiếp cận, đưa người đàn ông lên ca nô, tiến hành sơ cứu, sau đó phối hợp với Công an xã Nhị Long đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh. Qua làm việc, công an cũng đã xác định người nhảy cầu tên N.T.H (43 tuổi, ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long); đồng thời động viên tinh thần, khuyên nhủ và đề nghị người này không tái diễn hành vi.