CSGT Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn lái tàu hỏa

Sáng 21.2, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với một số lái tàu hỏa chạy tuyến Bắc - Nam đang dừng đón trả khách, trả hàng tại ga Yên Trung (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh).



CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra lái tàu hỏa tại ga Yên Trung TÂN KỲ

"Việc kiểm tra được thực hiện vào chiều 20.2. Trong quá trình kiểm tra, các trưởng tàu, lái tàu cũng như cán bộ, nhân viên làm việc trên tàu và tại ga Yên Trung đều chấp hành tốt các quy định, không có trường hợp nào có nồng độ cồn trong lúc làm việc", thượng tá Thái nói.

Theo thượng tá Thái, việc kiểm tra nồng độ cồn đối với lái tàu hỏa được thực hiện theo kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT cũng yêu cầu đối với trưởng tàu, lái tàu phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình làm việc, chạy đúng tốc độ trên tuyến.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành phối hợp với lực lượng CSGT ở các địa phương trên địa bàn tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn đối với nhân viên trực gác cùng các trưởng tàu, lái tàu đối với các đoàn tàu có lịch trình dừng đón trả khách tại các ga Hòa Duyệt (H.Vũ Quang) và Hương Phố (H.Hương Khê).

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của cán bộ trực ban tại ga Yên Trung TÂN KỲ

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản, xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm (trong đó xử lý 541 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), tước giấy phép lái xe trên 510 trường hợp, tạm giữ trên 560 phương tiện.