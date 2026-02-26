Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

CSGT hỗ trợ khẩn cấp, đưa bé trai 12 tuổi vượt cao tốc đi cấp cứu

Nam Long
Nam Long
26/02/2026 11:24 GMT+7

Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã hỗ trợ khẩn cấp, đưa bé trai 12 tuổi đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 26.2, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổ công tác thuộc đơn vị này đã hỗ trợ khẩn cấp, đưa bé trai 12 tuổi đi cấp cứu kịp thời.

- Ảnh 1.

Cán bộ CSGT động viên cháu bé khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu

ẢNH: N.L

Theo đó, lúc 17 giờ 45 ngày 25.2, chị H.T.C (31 tuổi, ở Vĩnh Long) gọi vào đường dây nóng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp đưa con trai là cháu P.T.P (12 tuổi, ở phường Long Đức, Vĩnh Long) đi cấp cứu do bị ngã cắm đầu từ trên cây cao xuống đất.

Theo chị C., lúc này ô tô chở bé trai đi trên cao tốc vào đúng giờ cao điểm. Xe cộ lưu thông đông, việc tự di chuyển bằng ô tô gia đình gặp nhiều khó khăn, nguy cơ chậm trễ ảnh hưởng đến sức khỏe cháu bé nên đã gọi vào đường dây nóng của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 nhờ hỗ trợ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phân công tổ công tác do thiếu tá Phan Văn Lượng (Phó đội trưởng làm tổ trưởng) cùng đại úy Hoàng Tiến Dũng, đại úy Trịnh Đức Anh và 1 cán bộ cảnh sát cơ động sử dụng xe đặc chủng chuyên dụng tổ chức dẫn đường, ưu tiên tối đa để đưa cháu đến bệnh viện ở TP.HCM trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, cháu bé đã được nhập viện cấp cứu kịp thời và hiện được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực.

Tin liên quan

CSGT mở đường đưa bệnh nhân nguy kịch trên cao tốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy

CSGT mở đường đưa bệnh nhân nguy kịch trên cao tốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy

Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) mở đường, hỗ trợ đưa một bệnh nhân bị bệnh tim chuyển biến nặng đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT cấp cứu cao tốc hỗ trợ Xe đặc chủng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận