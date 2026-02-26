CSGT hỗ trợ khẩn cấp, đưa bé trai 12 tuổi vượt cao tốc đi cấp cứu

Ngày 26.2, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổ công tác thuộc đơn vị này đã hỗ trợ khẩn cấp, đưa bé trai 12 tuổi đi cấp cứu kịp thời.

Cán bộ CSGT động viên cháu bé khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu ẢNH: N.L

Theo đó, lúc 17 giờ 45 ngày 25.2, chị H.T.C (31 tuổi, ở Vĩnh Long) gọi vào đường dây nóng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp đưa con trai là cháu P.T.P (12 tuổi, ở phường Long Đức, Vĩnh Long) đi cấp cứu do bị ngã cắm đầu từ trên cây cao xuống đất.

Theo chị C., lúc này ô tô chở bé trai đi trên cao tốc vào đúng giờ cao điểm. Xe cộ lưu thông đông, việc tự di chuyển bằng ô tô gia đình gặp nhiều khó khăn, nguy cơ chậm trễ ảnh hưởng đến sức khỏe cháu bé nên đã gọi vào đường dây nóng của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 nhờ hỗ trợ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phân công tổ công tác do thiếu tá Phan Văn Lượng (Phó đội trưởng làm tổ trưởng) cùng đại úy Hoàng Tiến Dũng, đại úy Trịnh Đức Anh và 1 cán bộ cảnh sát cơ động sử dụng xe đặc chủng chuyên dụng tổ chức dẫn đường, ưu tiên tối đa để đưa cháu đến bệnh viện ở TP.HCM trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, cháu bé đã được nhập viện cấp cứu kịp thời và hiện được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực.