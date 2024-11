CSGT hú còi, mở đường cho xe chở người bất tỉnh đi bệnh viện cấp cứu

Phòng CSGT - Công an TP.HCM thông tin, lúc 7 giờ ngày 25.11, thiếu tá Lê Văn Tâm, cán bộ Đội CSGT An Lạc đang thực hiện nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương bỗng nhận được lời yêu cầu từ một tài xế ô tô 7 chỗ biển số 67E-004.XX. Người này muốn nhờ CSGT hỗ trợ, dẫn đường đưa người bị bệnh đi cấp cứu.

Nắm thông tin sơ bộ, CSGT nhận thấy trên xe 7 chỗ chở 1 người phụ nữ hiện đang trong tình trạng bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng, cho nên người nhà đã nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng CSGT để đưa người bệnh đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q.5) cấp cứu.

Thấy thời điểm xảy ra sự việc vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện giao thông đông, quãng đường di chuyển đến bệnh viện khá xa (khoảng 8 km) và tình trạng rất nguy cấp của bệnh nhân, thiếu tá Lê Văn Tâm đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho chỉ huy đội, sau đó dùng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu còi, đèn ưu tiên để mở đường dẫn xe ô tô 7 chỗ đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kịp thời.

Được biết, bệnh nhân tên T.T.P (39 tuổi), ngụ xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM. Nhờ được hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu nên chị P. đã qua được giai đoạn nguy hiểm. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho chị P.

Sau sự việc, gia đình chị P. rất cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của thiếu tá Lê Văn Tâm và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Đội CSGT An Lạc.