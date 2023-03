CSGT Khánh Hòa thông tin về tai nạn nghiêm trọng trên QL1

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào gần 13 giờ cùng ngày. Khi đang lưu thông trên QL1 theo hướng nam - bắc, xe đầu kéo rơ moóc BS 92R - 010.51 do tài xế Nguyễn Ngọc Vũ (32 tuổi, trú H.Hưng Nguyên, Thái Bình) điều khiển, phụ xe là ông Nguyễn Nhất Sinh (43 tuổi, trú H.Yên Khánh, Ninh Bình) đã va vào phần rơ moóc BS 79R - 005.88 của xe đầu kéo do Trần Thanh Hoài (45 tuổi, trú TT.Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.



Phần đầu xe đầu kéo bị bẹp dúm THẾ QUANG

Sau va chạm, xe đầu kéo BS 92R - 010.51 bị mất lái, chuyển hướng qua phải, va vào xe tải nhỏ BS 79H - 202.61 đang đỗ bên lề đường, làm xe bị hỏng phần đầu bên trái. Xe đầu kéo này tiếp tục lao vào lề đường, đâm vào một nhà dân và 1 mái tôn nhà bên cạnh.

Vụ tai nạn làm 3 người bị thương gồm: tài xế Nguyễn Ngọc Vũ, phụ xe Nguyễn Nhất Sinh và Trần Văn Khá (62 tuổi, trú xã Ninh Thọ, TX.Ninh Hòa) đang ngồi bên lề đường.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT đã có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng cảnh sát điều tra, tiến hành cấp cứu người bị nạn, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX.Ninh Hòa đã tiến hành thụ lý điều tra, giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ tai nạn THẾ QUANG

Như Thanh Niên đã thông tin, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tại hiện trường, các mảnh vỡ từ 3 xe liên quan vụ tai nạn nằm vương vãi khắp nơi. Phần đầu xe đầu kéo BS 92R - 010.51 bị bẹp dúm.

Hàng chục phương tiện của lực lượng CSGT, các xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn cũng được huy động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát.

Tai nạn nghiêm trọng tại Khánh Hòa, nhà cửa đổ sập, nhiều người bị thương

Theo người dân chứng kiến, lúc tai nạn xảy ra, họ nghe tiếng va chạm rất lớn. Lúc này, mọi người mới chạy tới xem thì thấy nhà cửa, quán cà phê đổ sụp, nằm ngổn ngang, một số người may mắn kịp chạy thoát thân trong hoảng loạn.