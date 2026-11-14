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    CSGT Khánh Hòa truy đuổi, bắt nghi phạm trộm xe máy trên quốc lộ 1

    Bá Duy
    Bá Duy
    Đang tuần tra trên quốc lộ 1, tổ CSGT nhận tin báo của người dân, lập tức truy đuổi và khống chế một nghi phạm vừa trộm xe máy tại xã Cam Lâm (Khánh Hòa).

    Trưa 14.11, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Đội CSGT đường bộ số 1 vừa bắt giữ một nghi phạm trộm xe máy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cam Lâm.

    Theo đó, khoảng 11 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đang tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1 thì nhận được tin báo của người dân về một người đàn ông vừa trộm xe máy và đang chạy trên tuyến đường này.

    Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi. Đến Km1495+900, quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Lâm, lực lượng CSGT khống chế được nghi phạm cùng chiếc xe máy.

    Người dân báo tin, CSGT truy đuổi bắt nghi phạm trộm xe máy trên quốc lộ 1 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm trộm xe máy

    ẢNH: CSGT CUNG CẤP

    Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai tên là N.Đ.C (43 tuổi, ở phường Đập Đá, tỉnh Gia Lai). C. khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên tại Km1500+700 quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Cam Ranh, rồi điều khiển xe chạy gần 5 km thì bị lực lượng CSGT chặn bắt.

    Sau khi khống chế nghi phạm trộm xe máy và thu giữ tang vật, tổ công tác đã liên hệ Công an xã Cam Lâm phối hợp tiếp nhận, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

    Qua vụ việc, Phòng CSGT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc người có biểu hiện nghi vấn, cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

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