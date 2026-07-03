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CSGT mật phục trên cao tốc phạt nguội những lỗi nào?
Video Đời sống

CSGT mật phục trên cao tốc phạt nguội những lỗi nào?

Vũ Phượng
Vũ Phượng

CSGT đang tăng cường mật phục, hóa trang ghi hình trên cao tốc để xử lý các hành vi nguy hiểm. Không ít tài xế chỉ biết mình vi phạm khi được xem lại hình ảnh do camera nghiệp vụ ghi nhận.

Không còi hiệu lệnh, không dừng xe ngay tại vị trí vi phạm. Nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ biết hành vi của mình đã bị ghi lại khi được CSGT cho xem hình ảnh từ camera nghiệp vụ.

Đây là một trong những biện pháp đang được lực lượng CSGT tăng cường nhằm phát hiện, xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn trên cao tốc. Từ chuyển làn không bật xi nhan, ra vào cao tốc không đúng quy định đến sử dụng điện thoại khi lái xe, nhiều vi phạm có thể bị ghi nhận từ xa mà tài xế không hề hay biết.

CSGT mật phục trên cao tốc phạt nguội những lỗi nào?

Ngày 3.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhiều tài xế ngỡ ngàng vì cho rằng mình chỉ "đè vạch một chút" hoặc không nhận ra khu vực cấm chuyển làn. Với lỗi vi phạm quy định khi ra, vào cao tốc, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CSGT đã xử phạt hơn 500 trường hợp chuyển làn không báo hiệu hoặc không đúng nơi quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 còn bố trí cán bộ hóa trang, sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện các lỗi chuyển làn không báo hiệu và dùng điện thoại khi lái xe.

Với xe kinh doanh vận tải, CSGT còn khai thác camera giám sát buồng lái để phát hiện tài xế sử dụng điện thoại. Theo lực lượng chức năng, những hành vi này làm giảm khả năng quan sát, phản ứng của người lái và có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khi xe chạy tốc độ cao.

Thời gian tới, CSGT tiếp tục kết hợp tuần tra công khai với mật phục, hóa trang, tập trung xử lý các lỗi ra vào cao tốc sai quy định, chuyển làn không báo hiệu, dùng điện thoại khi lái xe và những hành vi ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

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