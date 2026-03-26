CSGT Quảng Ngãi kiểm tra tải trọng xe tải chở đất sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến ĐT 627B thuộc xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi), sáng 26.3, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị cân tải trọng xe tải chở đất trên tuyến ĐT 627B ẢNH: HẢI PHONG

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhiều xe tải chở đất lưu thông trên tuyến ĐT 627B, cân tải trọng, đo kích thước thành thùng và kiểm tra tình trạng rơi vãi vật liệu.

Qua công tác tuần tra từ chiều 25.3 đến sáng 26.3, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 3 trường hợp vi phạm lỗi làm rơi vãi. Đồng thời, qua 12 lượt cân tải trọng, phát hiện 1 xe vi phạm, chở quá tải từ 10 - 30% so với quy định.

Nhiều xe tải "án binh bất động" trong khu vực mỏ đất san lấp núi An Hội khi lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT 627B ẢNH: HẢI PHONG

Tại mỏ đất san lấp núi An Hội (xã Mỏ Cày), hoạt động khai thác, vận chuyển đất vẫn diễn ra bình thường. Dù vậy, số lượng xe tải chở đất ra khỏi mỏ giảm đáng kể khi có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín trên tuyến ĐT 627B nhằm đảm bảo an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT đo thành thùng xe tải chở đất chạy trên tuyến ĐT 627B ẢNH: HẢI PHONG

Theo thượng tá Hoàng, Phòng CSGT đã làm việc với chủ mỏ và các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển đất phục vụ các công trình trên địa bàn.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, yêu cầu xây dựng phương án tổ chức vận chuyển hợp lý, không để xe chạy thành đoàn, chở quá tải hoặc làm rơi vãi gây ảnh hưởng đến đời sống người dân", thượng tá Hoàng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Xe tải chở đất chạy trên tuyến ĐT 627B, ảnh chụp ngày 24.3 ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, ngày 25.3, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng hàng trăm lượt xe tải chở đất từ mỏ đất san lấp núi An Hội hoạt động rầm rộ trên tuyến ĐT 627B, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến đường nhỏ hẹp, trong khi xe tải cỡ lớn lưu thông dày đặc khiến người dân phải thường xuyên "gồng mình" né tránh. Đáng lo ngại, một số cầu, cống trên tuyến Phước Hòa - Minh Tân Bắc (xã Mỏ Cày) đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, sụt lún do xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên.

Xe tải chờ lấy đất tại mỏ đất san lấp núi An Hội (xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG