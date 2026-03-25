Xe tải chở đất tung hoành, người dân 'thấp thỏm' khi ra đường

Những ngày gần đây, người dân xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi) bức xúc trước tình trạng hàng trăm lượt xe tải chở đất từ mỏ san lấp núi An Hội (thôn Minh Tân Bắc) hoạt động rầm rộ, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải chở đất chạy trên tuyến ĐT 627B đoạn qua xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Xe chạy qua, bụi đất cuộn lên mù mịt, phủ kín nhà cửa

Phản ánh với PV Thanh Niên, bà N.T.N (75 tuổi, đội 2, xã Mỏ Cày) cho biết tuyến đường trước nhà bà vốn nhỏ hẹp nhưng thường xuyên phải "gồng mình" đón các đoàn xe tải cỡ lớn. Mỗi lần xe chạy qua, bụi đất cuộn lên mù mịt, phủ kín nhà cửa gây ô nhiễm môi trường.

"Nhà tôi sát mặt đường nên lúc nào cũng phải đóng kín cửa, nhưng bụi vẫn bay vào. Xe chạy từ sáng sớm đến tối muộn, gây tiếng ồn, bụi bặm khiến người dân rất bất an", bà N. nói.

Xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải, chạy trên tuyến ĐT 627B ẢNH: HẢI PHONG

Tương tự, bà N.T.P (70 tuổi, đội 1, xã Mỏ Cày) cho hay mỗi lần lưu thông qua tuyến đường này đều phải hết sức dè chừng. "Đường nhỏ mà xe lớn chạy liên tục, tôi thấy rất sợ. Nhiều lúc phải dừng lại, dắt xe vào lề chờ xe tải chạy qua mới dám đi tiếp. Bụi bay dày đặc nên ngày nào cũng phải tưới nước rửa sân", bà P. chia sẻ.

Không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt, hoạt động vận chuyển đất còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của nhiều hộ dân. Ông N.M (63 tuổi, đội 4, xã Mỏ Cày), chủ tiệm tạp hóa nằm trên tuyến ĐT 627B, cho biết mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chạy qua, khiến bụi phủ kín hàng hóa và khu vực xung quanh.

Hoa màu hai bên đường ĐT 627B đều nhuộm màu đất ẢNH: HẢI PHONG

"Người dân bức xúc nên có lúc phải chặn xe để phản ánh. Sau đó mới có xe tưới nước giảm bụi, nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó. Gần một tháng nay, xe chạy dày đặc khiến việc đi lại rất nguy hiểm", ông M. nói và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

Xe có dấu hiệu chở quá tải

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 24.3, tại khu vực mỏ đất san lấp núi An Hội, hoạt động khai thác diễn ra nhộn nhịp. Bên trong mỏ có 4 xe máy đào hoạt động liên tục, hàng chục xe tải xếp hàng chờ lấy đất. Khi được "ăn hàng" đầy thùng, các xe nhanh chóng di chuyển ra tuyến ĐT 627B để vận chuyển đến các công trình trong tỉnh.

Xe tải có logo Hiếu Phúc đang chở đất chạy trên tuyến ĐT 627B ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều xe tải mang các logo như Hiếu Phúc, Bảo Hân, H3, Sơn Cường… liên tục ra vào mỏ. Đáng chú ý, một số xe có dấu hiệu chở quá tải, chất đất cao hơn thành thùng, làm rơi vãi xuống đường, gây bụi và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Dọc tuyến đường, cây cối và nhà dân bị nhuộm màu đất đỏ; nhiều hộ phải đóng kín cửa cả ngày để hạn chế bụi.

Ngoài ra, một số cầu, cống trên tuyến Phước Hòa - Minh Tân Bắc (xã Mỏ Cày) xuất hiện dấu hiệu sụt lún, hư hỏng do xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên, khiến người dân càng thêm lo lắng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, cho biết địa phương đã 2 lần làm việc với Công ty cổ phần khoáng sản Thành Hưng - đơn vị khai thác mỏ đất san lấp núi An Hội và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về khai thác khoáng sản, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Hàng chục xe tải xếp hàng chờ ăn đất trong mỏ đất san lấp núi An Hội ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Nam, lưu lượng xe tải lớn trong khi hạ tầng giao thông còn hạn chế là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất an toàn. "Chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp không để đất rơi vãi, không chở quá tải, đồng thời phải có biện pháp giảm bụi. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp điều tiết lưu lượng xe phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân", ông Nam nói.

Xe tải ra vào mỏ lấy đất liên tục, chạy từ sáng sớm cho đến chiều tối ẢNH: HẢI PHONG

Mỏ đất san lấp núi An Hội được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép ngày 6.12.2024, với diện tích hơn 9 ha, trữ lượng khai thác hơn 1,3 triệu m³, thời hạn 6 năm. Tuy nhiên, việc khai thác và vận chuyển đất với tần suất dày đặc như hiện nay đang đặt ra bài toán về quản lý, giám sát nhằm hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân và hạ tầng giao thông khu vực.