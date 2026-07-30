CSGT thành phố Huế phát hiện xe khách chở hơn 27.000 bao thuốc lá lậu

Ngày 30.7, tin từ Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc vừa kịp thời phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển hơn 27.000 bao thuốc lá lậu trên địa bàn.



Thời điểm lực lượng CSGT làm việc với nam tài xế ẢNH: PHẠM BÉ

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn Km 855+100, thuộc địa bàn xã Lộc An, thành phố Huế), tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc đã phát hiện xe ô tô khách biển số 72H - 070.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện là Đ.B.Q (39 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa).

Kiểm tra khoang chứa hàng của xe khách, lực lượng chức năng phát hiện 37 thùng hàng bọc bao tải màu xanh, bên trong chứa tổng cộng 27.070 bao thuốc lá in chữ nước ngoài. Thời điểm trên, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Hiện toàn bộ số tang vật và phương tiện đang bị tạm giữ ẢNH: PHẠM BÉ

Trạm CSGT Phú Lộc sau đó đã phối hợp Công an xã Lộc An lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật. Làm việc với cơ quan công an, tài xế Q. ban đầu quanh co, khai báo không thống nhất. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi vận chuyển số thuốc lá lậu nói trên.

Hiện Phòng CSGT Công an thành phố Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng hóa để xử lý nghiêm theo quy định.