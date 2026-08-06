CSGT thành phố Huế xử phạt hơn 2.700 vi phạm giao thông qua camera và máy đo tốc độ

Ngày 6.8, Công an thành phố Huế cho biết vừa tổ chức hội ý nghiệp vụ đánh giá công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 7 tháng năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, chủ trì hội nghị.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, chủ trì hội nghị ẢNH: PHẠM BÉ

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 15.12.2025 - 14.7.2026, lực lượng CSGT Công an thành phố Huế đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống đua xe trái phép và đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông.

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản hơn 54.000 trường hợp vi phạm (tăng hơn 31.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 658 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 8.630 trường hợp. Đáng chú ý, thông qua hệ thống camera giám sát và thiết bị đo tốc độ cầm tay, lực lượng CSGT thành phố Huế đã phát hiện và lập biên bản hơn 2.700 trường hợp vi phạm.

Bên cạnh công tác xử lý, Công an thành phố Huế đã tập trung rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập hạ tầng, các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đến nay, đơn vị đã phối hợp khắc phục 12/39 điểm bất cập hạ tầng; đóng 9/42 lối đi tự mở qua đường sắt; khảo sát nâng cấp tổ chức giao thông trên tỉnh lộ 16, quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh.

Lực lượng CSGT thành phố Huế đã phát hiện và lập biên bản hơn 2.700 trường hợp vi phạm ẢNH: BÌNH THIÊN

Trong kỳ, lực lượng chức năng cũng duyệt đăng ký mới hơn 27.900 phương tiện, tổ chức 92 kỳ sát hạch lái xe và tiếp nhận hơn 10.100 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu từ nay đến cuối năm 2026, đặc biệt là dịp lễ Quốc khánh 2.9 và khai giảng năm học mới, Phòng CSGT cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát theo trọng tâm, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục phối hợp khắc phục các "điểm đen" giao thông; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong quản lý, điều hành; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an toàn giao thông và đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, sinh động để nâng cao ý thức người dân.