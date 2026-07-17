CSGT thông báo 'phạt nguội', tài xế không nghe điện thoại, nói đã bán xe

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua đơn vị này đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo hình thức "phạt nguội".

Bên cạnh việc chấp hành, cảnh sát phát hiện một số chủ phương tiện cố tình né tránh tiếp nhận thông báo vi phạm, gây khó khăn cho quá trình xác minh, xử lý.

CSGT kiểm soát trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cách thức thường được sử dụng là không nghe điện thoại từ các số máy lạ với lý do lo sợ bị lừa đảo, mặc dù công an đã nhiều lần liên hệ; hoặc từ chối nhận bưu phẩm do đơn vị bưu chính chuyển phát, cố tình né tránh khi nhân viên bưu điện phát thông báo vi phạm.

Ngoài ra còn có hành vi cố tình cung cấp sai số điện thoại, không cập nhật địa chỉ cư trú sau khi chuyển nơi ở; nhờ người thân trả lại thông báo vi phạm với lý do chủ phương tiện không còn sinh sống tại địa chỉ đăng ký; đã nhận được thông báo nhưng sau đó phản ánh không có thông báo trong bưu phẩm hoặc phủ nhận việc đã nhận.

Cùng đó là nhận thông báo nhưng cho rằng phương tiện đã bán, không còn sử dụng và từ chối làm việc với cơ quan chức năng (mặc dù chưa thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu); không chủ động liên hệ giải quyết vi phạm dù đã được thông báo nhiều lần.

CSGT khẳng định việc cố tình trốn tránh không giúp người vi phạm "thoát phạt" mà chỉ làm phát sinh thêm hậu quả pháp lý và kéo dài quá trình xử lý.

Lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, xác minh người vi phạm như: xác minh thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư và đăng ký xe, phối hợp công an cấp xã và chính quyền địa phương; rà soát, đối chiếu thông tin khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện…

Theo quy trình "phạt nguội" hiện nay, trong vòng 10 ngày kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt sẽ xác định thông tin về phương tiện, chủ phương tiện thông qua cơ sở dữ liệu điện tử.

Trường hợp chủ phương tiện không cư trú tại nơi phát hiện vi phạm, kết quả thu thập chuyển đến công an cấp xã hoặc phòng CSGT nơi người đó cư trú để xử lý.

Tiếp đó, thông báo vi phạm được gửi đến chủ phương tiện (bằng văn bản, phương thức điện tử…), yêu cầu đến trụ sở công an giải quyết. Đồng thời, thông tin vi phạm được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT, App VNeTraffic để chủ phương tiện biết, tra cứu.

Quá thời hạn 20 ngày kể từ khi gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở giải quyết, người có thẩm quyền xử phạt (nơi phát hiện vi phạm) sẽ gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm và cơ quan đăng ký xe.

Với phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy, tiếp tục gửi thông báo đến công an cấp xã nơi chủ phương tiện cư trú để yêu cầu họ thực hiện theo thông báo vi phạm.