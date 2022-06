CSGT TP.HCM không thông báo vi phạm qua điện thoại, email

Đối với hình thức xử phạt qua hình ảnh, chủ phương tiện vi phạm sẽ nhận được giấy thông báo kèm hình ảnh vi phạm. “Lực lượng CSGT không thông tin qua email hoặc điện thoại. Đây là thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để tiếp cận người dân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, ông Hà nói.

Hiện Công an TP.HCM đã đưa vào sử dụng 31 trang mạng xã hội của các đơn vị sự nghiệp cấp phòng, quận, huyện và 131 trang mạng xã hội của công an cấp phường, xã. Các trang mạng xã hội này hỗ trợ hơn 60.000 lượt tra cứu thông tin phương tiện vi phạm qua hình ảnh cùng hơn 10.000 lượt truy cập dịch vụ công trực tuyến để nộp phạt, đăng ký xe.





Cũng tại buổi họp báo, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết toàn TP còn khoảng 15 tuyến đường có khả năng ngập do mưa và 9 tuyến đường ngập do triều cường, giảm so với 2 năm trước. Hiện các giải pháp phi công trình đã được thực hiện nhưng chưa giải quyết được vấn đề, cần chờ thêm các dự án đầu tư mới.