CSGT TP.HCM kiểm tra cảng Phú Hữu: Tài xế nói 'em mới chơi lại ma túy sáng nay'

Sáng 17.2, Đội CSGT-TT Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức) và các đơn vị nghiệp vụ khác tổ chức lực lượng lập chốt chặn ngay lối ra vào cụm cảng Phú Hữu (P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức) để thực hiện chuyên đề kiểm tra ma túy, hung khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ đối với tất cả tài xế và phụ xe container ra vào khu vực này.

Theo quan sát của chúng tôi, sau khi tổ công tác kiểm tra CMND/CCCD các tài xế và phụ xe container được tổ công tác giám sát vào nhà vệ sinh lấy mẫu nước tiểu và đem đến bàn y tế để test nhanh ma túy. Tài xế nào âm tính với chất ma túy được trả lại giấy tờ và tiếp tục lưu thông. Nếu tài xế nào dương tính thì bị lập hồ sơ và bàn giao cho công an phường sở tại (khu vực đang kiểm tra) tiếp tục làm rõ.

Sau khoảng 3 tiếng lập chốt kiểm tra tại cụm cảng Phú Hữu (TP.Thủ Đức), tổ công tác đã kiểm tra ma túy đối với 80 trường hợp tài xế, phụ xe container và 250 trường hợp tài xế sử dụng hung khí, vật liệu nổ. Qua đó, tổ công tác phát hiện 1 trường hợp tài xế mang theo mã tấu nên đã tịch thu và lập biên bản xử lý theo quy định.

Tài xế loay hoay hơn 30 phút chưa lấy được mẫu kiểm tra

Tại thời điểm làm việc với tổ công tác, một số tài xế khẳng định không sử dụng ma túy nên rất tự tin kiểm tra. Mặt khác cũng có tài xế khi làm việc với cơ quan chức năng đã thừa nhận có sử dụng ma túy trước khi lái xe và chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, nhanh chóng giao nộp dụng cụ sử dụng ma túy.

Cụ thể khoảng 9 giờ 30, tài xế N.V.C. (35 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe container khi đến chốt thì được tổ công tác dừng xe kiểm tra ma túy, hung khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, đồng thời yêu cầu tài xế C. lấy mẫu nước tiểu test nhanh ma túy.





Tài xế C. nhanh chóng xuống xe di chuyển vào khu vực test nhanh ma túy. Tuy nhiên, tài xế lấy lý do không mắc tiểu dù đã uống 4 - 5 chai nước suối nên tổ công tác phải chờ đợi rất lâu vẫn chưa lấy được mẫu kiểm tra.

Tài xế C. giải thích với tổ công tác: "Em sử dụng ma túy đã cũng 2 năm rồi, thời gian gần đây thì không còn thường xuyên nữa. Khoảng 1 tuần trước em có sử dụng lại, lần gần nhất là mới sáng nay".

Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi nhưng vẫn chưa lấy được mẫu nước tiểu nên tài xế C. được tổ công tác đưa về trụ sở Công an P.Phú Hữu tiếp tục chờ lấy mẫu để test nhanh ma túy.

Trường hợp này, nếu tài xế C. test nhanh dương tính với chất ma túy thì bị tổ công tác lập hồ sơ, tạm giữ xe container, giấy phép lái xe. Đồng thời tổ công tác bàn giao tài xế C. cho Công an P.Phú Hữu tiếp tục xử lý theo quy định. Hiện tài xế C. đang được Công an P.Phú Hữu giám sát lấy mẫu test nhanh ma túy theo quy định.