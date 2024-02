CSGT TP.HCM: Hơn 1.500 người vi phạm nồng độ cồn, tốc độ trong 3 ngày tết

Ngày 13.2, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ ngày 10 - 12.2 (tức từ mùng 1 đến mùng 3 tết), CSGT toàn thành phố đã lập biên bản 1.592 trường hợp với tổng số tiền phạt dự kiến hơn 5,3 tỉ đồng, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TP đã tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 493 trường hợp, tạm giữ 964 phương tiện (trong đó có 7 ô tô, 956 xe máy và 1 phương tiện khác).

Đáng chú ý, CSGT đã lập biên bản phạt 929 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 tài xế xe tải, 4 tài xế ô tô con, 2 tài xế container, 921 người lái xe máy... Đồng thời lực lượng phát hiện 5 trường hợp có chất ma túy trong cơ thể khi điều khiển xe.

CSGT TP.HCM trực xuyên đêm xuyên tết, trong đó các tổ phạt nồng độ cồn làm việc bình thường Độc Lập

Cũng trong 3 ngày tết, CSGT TP lập biên bản 206 trường hợp vi phạm tốc độ. Cụ thể gồm: 1 xe khách, 1 xe tải, 18 xe con, 186 xe máy. Từ mùng 1 đến mùng 3 tết, CSGT phát hiện thêm 21 trường hợp chở quá số người quy định, 26 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường, 80 trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định, 9 trường hợp đi ngược chiều, 21 trường hợp không có giấy phép lái xe và 35 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08 cho biết, đã bố trí lực lượng làm việc xuyên đêm, xuyên tết 24/24 để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, xác định thời gian trước, trong và sau tết có nhiều đám tiệc, PC08 đã có kế hoạch phối hợp công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán cho đến hết ngày 29.2 (20 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Khác với việc phối hợp như đợt cuối năm 2023, đợt này, theo kế hoạch, Công an TP.HCM giao công an cấp quận/huyện chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch để triển khai đến công an phường/xã về việc thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.