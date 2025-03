Sáng 30.3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy, chặn đầu ô tô tại giao lộ đông phương tiện qua lại.

CSGT TP.HCM làm rõ vụ xe máy chạy ngược chiều, chặn đầu ô tô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 29.3, trên đường Trương Định (Q.3, TP.HCM).

Người bị chặn đầu xe là anh L.S cho biết, tối 29.3, anh chạy ô tô trên đường Trương Định, đến giao lộ đường Võ Thị Sáu thì dừng chờ đèn đỏ. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy ngược chiều, từ đường Võ Thị Sáu vào đường Trương Định.

Người đàn ông lớn tiếng chửi anh L.S, sau đó đậu lại xe máy giữa đường, chặn đầu ô tô rồi tiếp cận đập cửa kính, kéo tay nắm cửa.

Nam tài xế ô tô cho hay, do hoảng sợ nên anh không dám xuống xe. Vụ việc làm giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện không thể vượt qua.

Liên quan vụ việc, Phòng CSGT Công an TP.HCM Tổ địa bàn Q.3 đã nắm được thông tin, đang phối hợp Công an P.Võ Thị Sáu trích xuất camera an ninh, xác minh biển số xe để mời người liên quan lên xử lý theo quy định.