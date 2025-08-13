Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT TP.HCM lập 10 biên bản vụ đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
13/08/2025 13:38 GMT+7

Qua xác minh từ mạng xã hội, CSGT TP.HCM đã mời làm việc, lập 10 biên bản vi phạm hành chính đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM.

Ngày 13.8, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã mời làm việc đại diện Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your life và các nhân viên là người điều khiển xe Vespa có hành động vượt đèn đỏ tại giao lộ ở phường Sài Gòn (quận 1 cũ).

CSGT TP.HCM lập 10 biên bản vụ đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM lập 10 biên bản vụ đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ

ẢNH: C.T.V

Theo đó, ngày 12.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại đoàn xe Vespa do một nhóm người mặc đồ màu cam điều khiển, chạy trên đường Lê Lợi, đến đoạn giao với đường Nguyễn Huệ thì gặp đèn đỏ. Những người này không dừng lại mà rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ. Tại giao lộ này, không có đèn tín hiệu được phép rẽ phải khi đèn đỏ.

Vào cuộc xác minh, lực lượng CSGT xác định vụ việc xảy ra sáng 11.8, tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) và mời làm việc những người liên quan.

Đến 9 giờ sáng 13.8, đại diện công ty nói trên và các tài xế điều khiển xe Vespa đã đến trụ sở Đội CSGT Bến Thành làm việc.

Kết quả, CSGT ghi nhận, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp với lỗi không chấp hành đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1. Đồng thời, cho đại diện công ty và nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông.

CSGT TP.HCM lập 10 biên bản vụ đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ - Ảnh 2.

Vụ đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo quy định, tài xế điều khiển xe máy không chấp hành đèn tín hiệu bị phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, nếu gây tai nạn, có thể bị phạt 12 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

