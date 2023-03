CSGT TP.HCM mạnh tay xử lý đua xe trái phép

PV Thanh Niên đã trao đổi với thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM, xung quanh biện pháp xử lý cũng như giải pháp về vấn đề này.

Nhiều thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên QL1 bị CSGT mật phục, vây ráp T.N

K HỞI TỐ 4 BỊ CAN CHẠY XE GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng (TTCC)... vẫn còn tái diễn, PC08 có động thái gì để trấn áp?

Thời gian qua, với sự quyết tâm cao của các lực lượng trong Công an TP.HCM, đặc biệt là lực lượng CSGT trong công tác phòng ngừa, đấu tranh; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối TTCC đã được kéo giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động tinh vi hơn và thường xuyên thay đổi.

Các đối tượng hẹn nhau trên các nhóm kín mạng xã hội, sau đó đến địa điểm hẹn. Đồng thời, họ bố trí người cảnh giới lực lượng chức năng để tụ tập, tổ chức chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, biểu diễn trong khoảng thời gian ngắn, rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua các khu vực khác để tiếp tục. Sau khi tụ tập so kè tốc độ xong thì các đối tượng xóa nhóm, lập các nhóm khác tiếp tục hẹn nhau đua xe tốc độ cao. Một số người còn quay clip đăng trên YouTube gây ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, biểu diễn bốc đầu bị Công an Q.10 (TP.HCM) khởi tố

PC08 cung cấp

Điển hình, vụ đoàn 100 xe máy tụ tập, chạy xe gây rối TTCC trên tuyến đường Bắc Hải (Q.10, TP.HCM) xảy ra vào 3 giờ 30 ngày 22.1 (tức rạng sáng mùng 1 Tết Quý Mão 2023). PC08 đã kịp thời phát hiện, bố trí lực lượng vây bắt, xử lý 33 người, tạm giữ 21 phương tiện. Vụ việc đã bàn giao cho Công an Q.10 khởi tố vụ án "gây rối TTCC", khởi tố 4 bị can.

C HỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NGAY TỪ GỐC

Nhiều ý kiến cho rằng giải pháp truy đuổi, bắt giữ phương tiện của thanh thiếu niên tụ tập đua xe chỉ giải quyết được phần ngọn. PC08 đưa ra giải pháp nào để giải quyết phần gốc?

Phòng chống đua xe là một trong những công tác quan trọng của lực lượng CSGT. PC08 đã thành lập Tổ chuyên đề xử lý tình trạng này.

PC08 xác định phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tổ chức thực hiện đấu tranh. Trong đó, PC08 đã phối hợp các lực lượng công an phường, xã, thị trấn quản lý tốt địa bàn từ cấp cơ sở, quản lý từ các lò độ xe, cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện, phụ tùng phục vụ độ xe; quản lý về phương tiện và con người để chủ động phòng ngừa và xử lý ngay từ gốc. Qua đó, giúp công an sớm phát hiện, xử lý, không để các đối tượng có cơ hội sử dụng xe độ, chế, thay đổi kết cấu xe, để đua xe trái phép. PC08 cũng đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, góp phần tạo tính răn đe.

PC08 kiểm tra các tiệm sửa xe nghi độ xe và các lò độ xe PC08 CUNG CẤP

Cụ thể, ngày 24.2, PC08 phối hợp Phòng Tham mưu (PV01), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM thành lập các tổ kiểm tra cấp Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra tại 11 tiệm sửa xe nghi độ xe, các lò độ xe và cơ sở gia công, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ độ xe. Kết quả có 9/11 cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tổ công tác bàn giao công an địa phương 38 xe không xuất trình được giấy đăng ký, không số máy, số khung, trong đó 24 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu và nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ độ xe.

Thời gian tới, PC08 có kế hoạch gì để ngăn chặn hiệu quả hơn nữa?

PC08 tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM về công tác phòng, chống đua xe trái phép. Theo đó, chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi các hội nhóm trên không gian mạng liên quan đến thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Khai thác hệ thống camera giám sát giao thông hoặc chủ động bố trí lực lượng mật phục, theo các nhóm tụ tập, bí mật ghi hình, nắm rõ phương thức, thủ đoạn, đặc điểm của các nhóm tụ tập; xác định những kẻ cầm đầu, tham gia, hình ảnh những người này chuyển về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM để theo dõi. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên tuyến, địa bàn đơn vị đảm trách; đảm bảo khép kín địa bàn 24/24.

PC08 phối hợp công an phường, xã, thị trấn quản lý địa bàn từ cấp cơ sở, không để các đối tượng có điều kiện điều khiển phương tiện độ, chế để đua xe trái phép. Đối với những vụ việc có dấu hiệu phạm tội, chúng tôi sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố hình sự, để tạo tính răn đe.