CSGT TP.HCM: Nguy cơ TNGT khi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, quốc lộ...

Ngày 8.7, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, theo thống kê của CSGT và các chuyên gia, việc không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước là một trong những nguyên nhân dẫn đến va chạm và tai nạn giao thông (TNGT), nhất là các vụ tai nạn liên hoàn.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, cũng như trên TP.HCM nói riêng đã xảy ra nhiều vụ TNGT do người người điều khiển không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây CTV

Do đó, CSGT TP.HCM cho rằng khi tham gia giao thông trên đường, việc giữ khoảng cách là một trong những điều hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân tài xế và những người xung quanh. Việc chạy xe đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn sẽ giúp tài xế có thời gian nhận biết, phán đoán để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ như: xe chạy phía trước phanh gấp, gặp sự cố hư hỏng phải dừng đột ngột, chuyển hướng bất ngờ hay gặp TNGT…

Việc chạy nối đuôi nhau "núp gió", giành đường, len lỏi qua các phương tiện dẫn đến tình huống bất ngờ phía trước khiến tài xế không có đủ thời gian nhận biết, phán đoán và đưa ra các quyết định phù hợp để tránh né. Đồng thời ,việc không giữ khoảng cách an toàn cũng làm cho tài xế không đủ quãng đường để thực hiện việc phanh (thắng) và dừng xe an toàn. Do đó, tai nạn xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

Ngoài ra, khi tham gia giao thông có rất nhiều tài xế chủ quan, không lường trước những hiểm nguy do hành vi không giữ khoảng cách an toàn gây ra. Do đó, các vụ TNGT liên hoàn, đâm va với các phương tiện phía trước khi chuyển hướng đột ngột, gặp sự cố vẫn còn xảy ra trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến huyết mạch như cao tốc, quốc lộ…

Do đó, CSGT TP.HCM khuyến cáo khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ theo các quy định. Cụ thể, khi điều khiển xe trên đường, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo "cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Các phương tiện giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo không xảy ra tai nạn giao thông Phạm Hữu

Bên cạnh đó, giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông trên đường trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định; khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số trong điều kiện mặt đường khô ráo.

Ngoài việc tuân thủ các quy định cự ly tối thiểu giữa 2 xe, người điều khiển phương tiện cần căn cứ vào tình hình mật độ phương tiện, điều kiện giao thông thực tế mà điều chỉnh khoảng cách an toàn phù hợp.