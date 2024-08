CSGT TP.HCM: Những 'điểm mù' nguy hiểm của ô tô, người đi xe máy cần phải tránh

Đối với người điều khiển ô tô

CSGT nói rằng để khắc phục "điểm mù" và phòng tránh tai nạn giao thông (TNGT), thì người điều khiển ô tô cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Khi lái xe tài xế cần ngồi lái đúng tư thế để có thể quan sát tốt xung quanh và hạn chế "điểm mù" khi lái xe trên đường. Giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện tham gia giao thông khác khi đi qua những khu vực đông dân cư, tuyến quốc lộ, đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao đông.

Hệ thống cảnh báo “điểm mù” ô tô trên các dòng xe đời mới hiện nay Ảnh: PC08

Người lái ô tô, xe tải lớn, container, buýt, khách 45 chỗ, xe khách giường nằm… cần chỉnh gương chiếu hậu đúng cách và phù hợp với từng tình huống để khắc phục tối đa "điểm mù" của xe. Nếu lái xe bình thường, tài xế nên chỉnh gương hướng rộng để quan sát rõ hai bên hông xe; còn khi lùi, đỗ xe thì nên chỉnh gương hướng hẹp để quan sát rõ góc sau và lốp xe sau. Đồng thời, có thể lắp thêm các công cụ hỗ trợ như: camera quan sát, cảm biến, gương cầu lồi… hoặc nhờ người trợ giúp để khắc phục "điểm mù" phía sau xe khi muốn lùi hoặc đỗ xe vào bãi, đặc biệt lưu ý ở khu vực dân cư hay xuất hiện trẻ em, người lớn tuổi, người đi bộ.

Khi muốn chuyển làn, sang đường, quay đầu… tài xế cần điều khiển xe ở tốc độ chậm và quan sát kỹ hai bên hoặc thậm chí có thể ngoái đầu lại nhìn để có tầm quan sát tốt nhất. Tài xế không nên đi vào "điểm mù" của các xe có trọng tải lớn khi đang lưu thông trên đường để tránh các tai nạn có thể xảy ra.

"Nếu thông qua gương chiếu hậu, bạn thấy được tài xế trong xe thì có nghĩa tài xế cũng có thể thấy được bạn. Còn ngược lại thì khả năng cao là bạn đã lọt vào "điểm mù" của xe và cần nhanh chóng thoát ra. Trước khi muốn vượt xe, người lái xe phải ra tín hiệu để thông báo trước cho xe định vượt, không được vượt xe khi đang trong "điểm mù" của xe phía trước vì nếu vượt ngay "điểm mù" thì tài xế xe phía trước sẽ không thể nhìn thấy xe bạn, từ đó tai nạn rất dễ xảy ra", CSGT phân tích.

CSGT cho biết, hiện nay, nhiều dòng ô tô đời mới đã được trang bị thêm hệ thống cảnh báo "điểm mù", mục đích để tăng tầm nhìn cho người lái. Hệ thống này sẽ đưa ra cảnh báo khi phát hiện có xe đi bên hông hay xe phía sau đang không duy trì đúng khoảng cách di chuyển. Điều này giúp tài xế có thể thực hiện chuyển làn hay quay đầu an toàn hơn.

Đối với người đi mô tô, xe gắn máy

CSGT cho biết thêm khi tham gia giao thông, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ… ngoài việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT thì cần thiết phải tìm hiểu, nhận biết về "điểm mù" của các phương tiện xe ô tô để chủ động phòng tránh.

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT liên quan đến "điểm mù" ô tô, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ khi tham gia giao thông cần phải tập trung chú ý quan sát, tuyệt đối không đi gần, đi ngay phía trước đầu xe, đi sát hai bên thành xe hoặc cắt ngang hướng lưu thông của xe ô tô.

Nhận diện điểm mù của xe ô tô đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy Ảnh: Ban ATGT TP.HCM

Khi đến các đoạn đường cong hoặc khu vực cần chuyển hướng, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ phải giảm tốc độ, nhường đường cho các loại ô tô đi trước. Tuyệt đối không được vượt qua ô tô khi các phương tiện đó đã có tín hiệu chuyển hướng; không vượt xe về cùng hướng với các xe tải lớn, container, buýt, xe khách 45 chỗ, xe khách giường nằm… khi nhìn thấy các xe này đang bật đèn chuyển hướng.

Nếu cần vượt xe, hãy quan sát cẩn trọng và thực hiện thao tác vượt xe một cách nhanh chóng, dứt khoát, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn. Không vượt xe ở những đoạn đường cong hoặc tầm nhìn bị che khuất. Ở các giao lộ, khi đứng chờ đèn đỏ, không nên đứng quá sát phía sau đuôi xe và phần hông xe.

Ngoài ra, CSGT cũng lưu ý với người đi bộ khi tham gia giao thông phải tuân thủ các nguyên tắc khi tham gia giao thông đường bộ, đi đúng phần đường quy định, lưu ý giữ khoảng cách an toàn đối với các loại ô tô. Khi cần sang đường cần cẩn thận quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

Người dân sinh sống tại các khu vực có mật độ giao thông cao, nhiều phương tiện các xe tải lớn, container, buýt, xe khách 45 chỗ, xe khách giường nằm… dừng đỗ, di chuyển qua lại, cần đặc biệt lưu ý không nên để người lớn tuổi, trẻ em di chuyển gần các phương tiện trên để tránh những tai nạn đáng tiếc.