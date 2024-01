CSGT TP.HCM phối hợp hình sự bắt tội phạm truy nã

Ngày 19.1, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an H.Bình Chánh vây bắt tội phạm truy nã.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 17.1, trực ban Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM nhận thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh về việc có tội phạm truy nã đang lẩn trốn trên xe ô tô khách P.T (biển số 51B-132.xx), di chuyển trên QL1 hướng từ miền Tây vào TP.HCM.

CSGT TP.HCM phối hợp bắt tội phạm truy nã CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Đội CSGT An Lạc chỉ đạo các tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường, phối hợp cùng với lực lượng trinh sát hình sự vây bắt.

Tại giao lộ QL1 - Nguyễn Hữu Trí, CSGT điều chỉnh, thay đổi đèn tín hiệu nhằm kéo dài thời gian di chuyển của xe khách. Hai tổ tuần tra kiểm soát khác nhanh chóng di chuyển đến giao lộ nói trên, phối hợp với các trinh sát hình sự vây bắt đối tượng ngay trên xe khách.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Lâm Quang Thái (36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM). Qua đối chiếu xác minh, Thái chính là tội phạm đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành (Bến Tre) truy nã. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.