Công an tại TP.HCM sẽ vào tận hẻm để đo nồng độ cồn ngày tết

Cuối năm 2023, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổng kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn TP đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông. Số người bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn tăng mạnh so với cùng kỳ.



CSGT TP.HCM sẽ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn trong các con hẻm

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, xác định thời gian trước, trong và sau tết có nhiều đám tiệc, Phòng PC08 đã tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra nồng độ cồn theo 3 cấp: cấp thành phố, cấp quận/huyện và cấp phường/xã.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, CSGT TP.HCM phối hợp công an phường/xã sẽ kiểm tra nồng độ cồn kể cả trong hẻm Độc Lập

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08 cho biết, theo kế hoạch, các đơn vị hành chính công an phường/xã sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn để tạo tính nghiêm minh răn đe với người điều khiển xe mà sử dụng rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông trên đường.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn suốt Tết Nguyên đán 2024

Phó trưởng phòng PC08 giải thích, kiểm tra nồng độ cồn ở cấp phường/xã tức là công an của các phường/xã gần nhau sẽ phối hợp thành 1 cụm. Ví dụ: Công an P.Cầu Kho, Công an P.Nguyễn Cư Trinh và Công an P.Cô Giang lập thành 1 cụm kiểm soát rồi phối hợp Công an Q.1 để kiểm tra nồng độ cồn cả trong các ngõ hẻm, đường ngang, lối tắt.

Đây là điểm mới so với các kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn trước đây lực lượng CSGT TP đã triển khai. Trước đây, thường người dân chỉ thấy công an phường/xã xuất hiện ở các chốt kiểm tra nồng độ cồn khi người vi phạm có hành vi chống đối, không ký biên bản. Còn theo kế hoạch sắp triển khai, công an phường/xã sẽ trực tiếp phối hợp công an quận/huyện kiểm tra nồng độ cồn.

Mất tiền triệu vì buổi sáng vẫn còn nồng độ cồn sau buổi nhậu khuya

Theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, với cách triển khai lực lượng kiểu này, mọi hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm và xử lý ngay từ gốc.

"Cuối năm là thời điểm có nhiều đám tiệc, tất niên, CSGT khuyến cáo người dân nên chấp hành tốt pháp luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là trong dịp tết. Người dân không sử dụng rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông. Nếu đã sử dụng rượu bia thì cần sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản sức khỏe của bản thân mình và người tham gia giao thông", Phó trưởng phòng CSGT lưu ý.