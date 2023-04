CSGT TP.HCM tạm giữ hơn 30.000 xe máy vi phạm luật giao thông 3 tháng đầu năm 2023

Ngày 8.4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong những tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP được duy trì ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023.



Theo đó, từ 15.12.2022 đến 14.3.2023, TP.HCM xảy ra 394 vụ tai nạn giao thông, làm chết 146 người, bị thương 251 người (giảm 121 vụ, giảm 28 người chết, giảm 84 người bị thương so với cùng kỳ). Các vụ ùn ứ giao thông được phát hiện, xử lý ngay từ đầu không để phát sinh phức tạp; kiềm chế, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Hơn 30.000 xe vi phạm bị CSGT tạm giữ trong 3 tháng đầu năm 2023 Độc Lập

Trong thời gian trên, CSGT TP.HCM đã phát hiện và xử lý hơn 148.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, tước quyền sử dụng bằng lái hơn 25.000 trường hợp; tạm giữ gần 300 xe ô tô, hơn 30.000 xe máy, gần 500 xe 3 - 4 bánh; xử phạt theo thủ tục không lập biên bản hơn 8.300 trường hợp vi phạm. Trong đó, CSGT xử lý hơn 25.000 trường hợp vi phạm nồng độ; gần 23.000 trường hợp vi phạm tốc độ; hơn 6.000 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe.

Ngoài ra, CSGT thuộc Phòng đã phát hiện và tham gia truy bắt 43 vụ việc phạm pháp hình sự (trộm cướp tài sản, tàng trữ ma túy...) xảy ra trên đường. Tất cả các vụ việc trên đã bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Nhiều người vi phạm bỏ luôn xe sau khi bị CSGT tạm giữ xe Vũ Phượng

CSGT TP.HCM đã bố trí lực lượng kết hợp giữa công khai và hóa trang để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. CSGT đồng thời phối hợp lực lượng chức năng và công an địa phương tiến hành kiểm tra các tiệm sửa xe nghi "độ xe" và các lò "độ xe" trên địa bàn TP.

Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, qua rà soát, đơn vị đã có kiến nghị với Sở GTVT lên phương án tổ chức lại giao thông như: bổ sung các biển cảnh báo; sơn kẻ vạch chữ số tốc độ tối đa cho phép trên mặt đường; lắp đặt gờ giảm tốc trên các đường nhánh, đường hẻm ra đường chính, lắp đặt các trụ đèn chớp vàng và tăng cường camera quan sát; rà soát dặm, vá mặt đường, bổ sung biển báo, đèn tín hiệu giao thông...