CSGT TP.HCM xử phạt du khách lái vali điện ở trung tâm Q.1

Liên quan vụ CSGT tìm du khách quốc tịch Trung Quốc lái phương tiện lạ, ngày 24.3, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, đã mời được người vi phạm, lập biên bản xử phạt.

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt người đàn ông lái vali điện ở trung tâm Q.1, TP.HCM ẢNH: CACC

Đoạn clip ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 21.3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên chiếc vali nhỏ, chạy trên đường, song song cùng các phương tiện khác. Trong lúc điều khiển vali, người đàn ông liên tục sử dụng điện thoại.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn (P.Bến Nghé, Q.1), người điều khiển phương tiện lạ là ông Z.T (75 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Ông Z.T được xác định từng lưu trú tại khách sạn trên địa bàn Q.Bình Tân. Tuy nhiên, nam du khách đã trả phòng sáng 21.3 và đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Du khách lái 'xe độc lạ' giữa TP.HCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23.3, CSGT, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan mời ông Z.T đến trụ sở Công an P.Bến Nghé làm việc. Tại trụ sở công an, nam du khách thừa nhận lái vali điện trên đường Lê Thánh Tôn ngày 20.3.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý đối với ông Z.T về hành vi sử dụng bàn trượt, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy.

Hôm qua, ngày 23.3, lực lượng CSGT tổ địa bàn Q.1 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính bà T.T.N.T (43 tuổi) vì người này điều khiển vali điện trên đường giao thông.

Người phụ nữ lái vali điện ra đường bị phạt 225.000 đồng ẢNH: CACC

Lúc 9 giờ cùng ngày, CSGT tuần tra trên địa bàn Q.1 thì phát hiện bà T. điều khiển vali chạy trên đường Lê Duẩn (P.Bến Nghé) nên yêu cầu dừng, kiểm tra.

Làm việc với CSGT, bà T. chấp nhận hành vi vi phạm và cam kết không điều khiển vali điện chạy ra đường. CSGT đã lập biên bản bà T. lỗi sử dụng bàn trượt, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy, phạt 225.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, những chiếc vali điện nói trên không được xem là phương tiện giao thông, không được phép lưu thông trên đường.

Phòng CSGT, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không sử dụng vali điện để di chuyển trên đường phố. Đây là hành vi vi phạm luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người sử dụng và những người tham gia giao thông khác do khó kiểm soát, dễ gây tai nạn.