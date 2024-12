CSGT TP.HCM xử phạt nam thanh niên nằm trên yên xe máy

Ngày 16.12, Đội CSGT - trật tự Công an Q.1 (TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên N.M.T (ở Q.Tân Bình) về hành vi nằm trên yên xe điều khiển xe.

Nam thanh niên biểu diễn nằm trên yên xe máy khi qua địa bàn Q.1 (TP.HCM) ẢNH: CACC

Trước đó, qua rà soát mạng xã hội, CSGT phát hiện trên một số nền tảng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy nằm dài trên yên xe và duỗi thẳng 2 chân ra phía sau. Tuyến đường mà T. biểu diễn giống với tuyến đường thuộc địa bàn P.Tân Định (Q.1).

Đội CSGT - trật tự Công an Q.1 phối hợp Công an P.Tân Định vào cuộc xác minh biển số xe, xác định phương tiện do chủ sở hữu là anh N.P.Đ.L (28 tuổi, ở Q.Tân Bình), còn người cầm lái, có hành vi biểu diễn là T.

Hôm 15.12, tại trụ sở CSGT, T. thừa nhận hành vi vi phạm. T. khai lúc 17 giờ ngày 11.12, T. đã mượn xe của anh L., lúc chạy trên đường Trần Nguyên Đán thì đã biểu diễn nằm trên yên xe và nhờ bạn quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi của T. gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

CSGT đã lập biên bản T. về hành vi nằm trên yên xe điều khiển xe; với mức phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 - 5 tháng.