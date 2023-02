CSGT truy tìm người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều quệt ô tô ở TP.HCM

Chiều 21.2, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, CSGT đang phối hợp cùng công an phường, khu phố truy tìm người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm với ô tô ở TP.HCM.

Mạng xã hội TikTok và Facebook đang lan truyền hình ảnh người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều quệt phải ô tô ở TP.HCM. Sau khi ngã ra đường, người này ngồi dậy thất thần.



Theo đó, đoạn clip khoảng 1 phút 30 giây ghi lại cảnh người phụ nữ mặc đồ bộ màu hồng, đi chiếc xe đạp màu hồng, đội nón lá đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh (P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM), đoạn gần giao lộ với cầu Tân Thuận 2.

Dù đi ngược chiều nhưng người phụ nữ này chạy khá nhanh, vừa đi vừa huơ tay để ô tô, xe máy đi đúng chiều nhường đường. Nhưng sau đó, người này đã quệt trúng ô tô màu xanh, ngã ra đường. Ngay lập tức, người phụ nữ ngồi dậy thở dốc, thất thần nhìn xung quanh, người lái ô tô và người dân xung quanh đến hỗ trợ.

Hình ảnh người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm ô tô lan truyền trên mạng xã hội Chụp màn hình

Hình ảnh về sự việc nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là bằng chứng cho thấy người đi xe đạp đã vi phạm luật giao thông. Một số bình luận khác lại "thở dài" vì đường này rất nhiều container nhưng không hiểu sao người đi xe đạp liều đến vậy.

Theo tìm hiểu, tuyến đường này do Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phụ trách. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, CSGT Nam Sài Gòn đang phối hợp với công an phường, khu phố tìm người phụ nữ này để xác minh, xử lý.

Đến 16 giờ 20 phút hôm nay 21.2, cơ quan chức năng đã xác minh được thông tin và mời người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm ô tô đến trụ sở Công an P.Tân Thuận Tây, Q.7 làm việc, xử lý.