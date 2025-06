CSGT xử lý phạt nguội giúp xã hội văn minh, hiện đại

Đại diện PC08 Công an TP.HCM cho biết hình ảnh người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ, dừng xe ngay ngắn trước vạch đã mang đến diện mạo mới cho giao thông thành phố. Tỷ lệ chấp hành phạt nguội tại TP.HCM trong 5 tháng đầu năm lên đến 60 - 70%, tăng cao đột biến so với những năm trước (khoảng 25 - 30%).

CSGT phạt nguội qua camera giám sát, xử lý vi phạm trên đường phố, camera lưu động và hình ảnh do người dân cung cấp Ảnh: Vũ Phượng

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ đầu năm 2025 đến nay, trung tá Hoàng Sơn Ca nhìn nhận tình hình trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa tham gia giao thông của người dân được nâng cao. Do vậy, số trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giảm so với cùng kỳ năm 2024. Vào các dịp lễ, tết, mặc dù phương tiện tăng đột biến trên đường cao tốc này, đôi lúc xe đông, di chuyển chậm nhưng người dân vẫn chấp hành, không chạy vào làn dừng xe khẩn cấp như những năm trước đó.

Đại diện C08 nhận định phạt nguội giúp xử lý hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông triệt để, văn minh, giảm bớt sức người, góp phần thay đổi, tạo ý thức cho người dân khi tham gia giao thông. Hiện hành lang hệ thống luật pháp đầy đủ, quy định rõ về chặn kiểm định, người vi phạm không chấp hành xử lý thì không được cấp đổi bằng lái xe, làm các thủ tục đăng ký xe… Qua đó, ý thức người dân được nâng cao, giúp xã hội văn minh hiện đại lên.

Tuy nhiên, CSGT vẫn ghi nhận tình trạng một số trường hợp mua bán xe không sang tên đổi chủ, cố tình trốn tránh nộp phạt nguội. Thời gian tới, C08 sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, liên thông chặt chẽ hơn trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong xử lý vi phạm qua hình ảnh.