CSGT xử phạt ô tô đỗ ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Sáng 14.7, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm. Tại lễ ra quân, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương phải triệt phá các loại tội phạm từ trong trứng nước.