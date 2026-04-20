Cứ 5 thí sinh vào đại học, 1 người chọn ngành kinh doanh và quản lý

GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), phát biểu tại hội nghị tuyển sinh sáng nay ảnh: b.h

Thông tin được đại diện Bộ GD-ĐT nêu trong Hội nghị tuyển sinh năm 2026. Tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), chia sẻ nội dung báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2025. Trong số 24 nhóm ngành, có 12 nhóm ngành chiếm gần 90% số sinh viên nhập học so với chỉ tiêu.

Trong số hơn 681.000 thí sinh nhập học ĐH, hơn 146.000 em chọn nhóm ngành kinh doanh và quản lý, chiếm tỷ lệ 21%. Đây là lĩnh vực được nhiều trường đào tạo, phổ biến là các ngành gồm: quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, marketing... Tuy nhiên, so với năm 2024, tỷ lệ chọn nhóm ngành này đã giảm 4%.

Xếp sau là nhóm công nghệ kỹ thuật với hơn 72.500 thí sinh nhập học, chiếm 10,6%, tăng hơn 1%. Ba nhóm ngành được chọn nhiều khác là nhân văn (9,6%), máy tính và công nghệ thông tin (9,2%), sức khỏe (7,8%).

Xét riêng về công nghệ chiến lược (gồm 44 ngành ở nhiều nhóm), các trường tuyển được 150.400 thí sinh, chiếm 22% tổng số.

12 nhóm ngành đào tạo có số thí sinh theo học lớn nhất năm 2025 nguồn: bộ gd-đt

Thống kê của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy, từ năm 2022 đến nay, số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đều ở mức trên 1 triệu. Số thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ thí sinh nhập học cũng tăng dần qua từng năm. Trong đó, năm 2025 số thí sinh trúng tuyển nhập học trên chỉ tiêu đạt mức kỷ lục, lên tới mức 90%, cao nhất trong 4 năm qua. Trong số 1,1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT, tỷ lệ vào đại học chiếm 59%. Ba phương thức có nhiều thí sinh trúng tuyển nhất là xét điểm thi tốt nghiệp THPT (50%), học bạ (29%), xét kết hợp (15%).