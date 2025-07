Cụ bà 74 tuổi trúng độc đắc 10 tỉ: Mua vé số ủng hộ, nhờ con đổi thưởng

Đó là chia sẻ từ đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) khi vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc 5 tờ vé số trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7.

Theo đó, những tờ vé số trúng độc đắc thuộc đài Long An, có dãy số may mắn 214717. Đại diện đại lý đổi thưởng xác nhận người may mắn trúng số tiền "khủng" là một khách 74 tuổi ở địa phương, mua vé số ủng hộ người bán dạo đến tận nhà mời.

5 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 được đại lý Hồng Hạnh đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Tuy nhiên, 3 ngày sau khi trúng số, tức thứ hai đầu tuần, họ mới đến đại lý đổi thưởng để tiện làm việc với ngân hàng. Họ nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng", phía đại lý vé số Hồng Hạnh chia sẻ.

Theo tiết lộ từ đại lý, vì lý do sức khỏe, cụ bà không đến trực tiếp đổi thưởng mà nhờ con trai. Đại lý này kinh doanh vé số hơn 20 năm ở địa phương, nhiều lần đổi thưởng độc đắc.

Sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân của những tờ vé số may mắn và để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ có được may mắn trên.

Mới đây phía đại lý vé số Triều Phát ở Cần Thơ cũng cho biết vừa đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng số. Theo đó, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28.7, đại lý này đã đổi 2 tờ trúng độc đắc, 11 tờ trúng an ủi, 13 tờ trúng giải ba với tổng số tiền là 4,68 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 2 tờ vé số trúng độc đắc có dãy 862710, 11 tờ trúng an ủi có dãy số 762710 và 13 tờ trúng giải ba có 5 số cuối là 91146 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng ngày 28.7.