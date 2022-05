Cụ bà đi xin lạc đường bị lừa, cư dân mạng góp sức chở về tận nhà

Thân già cơ cực

Kể với Thanh Niên, bà Nguyễn Ngọc Tấn (46 tuổi, kinh doanh tại chợ Bến Lức, Long An) cho biết chiều đó chợ vắng, nhìn ra con hẻm bà thấy có cụ bà tay cầm nón lá đi qua, đi lại nhưng không rõ muốn về đâu. Một lúc khá lâu, cụ ngồi xuống với gương mặt thất thần. Biết đây là người lạ, lần đầu mới đến chợ Bến Lức, bà Tấn bước ra thăm hỏi. Thấy có người, bà lão rất mừng cầm tay hỏi vội: “Cháu ơi, ở đây là chỗ nào? Về nhà bà xa lắm không, bà không biết đường về”.

Đem chai nước cho cụ uống rồi đưa vào ghế ngồi, một lúc sau, bà cụ chợt nhớ ra sự việc. Cụ kể, sáng 27.5, cụ quá giang xe lên tỉnh để đi xin tiền về lo cơm nước, thuốc men cho chồng, nhưng không biết đi thế nào mà xe chở luôn tới TP.HCM. Nơi phố thị không tiền lại đói, cụ đi xin dọc quán nước được hơn 600.000 đồng. “Trời xế chiều, một người chạy xe ôm hỏi tôi ở đâu để chở về. Ông ta kêu đưa tiền cho ông giữ giúp, đưa đến nhà chỉ lấy tiền xe, còn bao nhiêu trả lại. Khi tới cây xăng, ổng kêu xuống xe để đổ xăng rồi chạy mất luôn”, cụ nhớ lại. Giờ trắng tay, cụ chẳng biết cách nào trở về nhà.

“Gia đình tôi nghèo lắm, cả ngày tôi không kiếm được tiền chắc ông nhà đói chẳng có gì ăn”, bà cụ bùi ngùi.

Vợ chồng bà Tấn báo cho khu phố và Công an TT.Bến Lức về vụ việc; rồi đăng lên trang cá nhân. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, có hàng trăm lượt bạn bè chia sẻ và tham gia giúp cụ. Nhiều người tức tốc đến gửi cho cụ chai nước, ổ bánh mì, hộp cơm, ít tiền... Bà Tấn đếm số tiền quyên góp được 1,2 triệu đồng. Khi cụ nhớ được địa chỉ nhà ở TT.Tràm Chim, H.Tam Nông (Đồng Tháp), bà Tấn hỏi đặt xe giường nằm ghé rước tại điểm nhà bà lúc 2 giờ sáng 28.5 thì cụ gật đầu đồng ý.





Đôi vợ chồng trẻ mang xe chở về tận nhà

Không chỉ góp tiền, đồ ăn mà anh Trương Hoàng Sang (32 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn, H.Tân Trụ, Long An) đọc được thông tin trên mạng xã hội cũng nhanh chóng liên hệ chính quyền và vợ chồng bà Tấn. Nửa tiếng sau, anh Sang cùng vợ chạy xe 4 chỗ đến chợ Bến Lức trực tiếp đưa cụ về ngay trong đêm. Trời tối và mưa lớn, lần theo địa chỉ, anh Sang mất gần 4 giờ đồng hồ vượt chặng đường gần 200 km, đưa cụ về đến nhà. “Ngồi trên xe, cụ hình dung ra những cây cầu gần nhà, ở đó có nhà máy xay lúa, trụ sở chính quyền…, chợ Phú Cường. Tôi chạy vòng vòng tìm kiếm, cuối cùng đến đúng nhà cụ. Về lại Long An thì trời gần sáng”, anh Sang nhớ lại và cho biết thêm lúc cụ xuống xe, chị hàng xóm giật mình kêu: “Trời ơi, bà đi đâu sáng giờ ai cũng tìm, nếu không gặp là sáng mai mọi người phải nhờ công an giúp. Cám ơn vợ chồng chú nhiều lắm”.

Chị hàng xóm cho anh Sang biết cụ 75 tuổi vẫn phải đi xin ăn để nuôi chồng là cụ ông 85 tuổi bị tai biến nằm 1 chỗ và 3 người con không lao động được do bệnh bẩm sinh. “Nghe xóm giềng họ kêu cụ là 3 Vạn hay 3 Lạng gì đó. Tôi giúp người trong hoàn cảnh này nên cũng không hỏi kỹ tên họ làm gì. Giúp cụ về nhà an toàn là tôi thấy vui rồi”, anh Sang nói thêm khi chúng tôi hỏi về tên họ bà cụ.

Khi được hỏi vì sao giúp cụ, bà Tấn nói: “Tôi nhìn thật lâu, bà cụ cứ loay hoay, đi tới đi lui, không dám ra QL1. Với cách ăn mặc và nói chuyện, tôi biết cụ là người lương thiện gặp nạn. Vì vậy, vợ chồng tôi cho cụ nghỉ tạm ở nhà, sau đó mua vé xe giường nằm để cụ về H.Tam Nông. Tuy nhiên, trước khi đăng lên trang cá nhân để kêu gọi thì tôi phải báo chính quyền địa phương về tình cảnh của cụ. May có em Sang nhận lời lấy xe nhà đưa cụ về, khỏi đi xe khách, xem như tôi cũng chung tay rồi. Tôi nghĩ, thấy người gặp nạn thì nhiều người cũng làm như tôi thôi”.