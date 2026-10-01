Cụ bà mất nhà khiến Tây Ban Nha rúng động

Vụ trục xuất bà Maricarmen Abascal (87 tuổi) khỏi căn hộ thuê của mình ở Madrid đã dẫn đến một trong những cuộc biểu tình lớn nhất về vấn đề nhà ở tại nước này trong nhiều năm qua.

Sự phản đối đã khiến chính phủ phải đề xuất cấm đuổi người thuê nhà đến năm 2030 cùng các biện pháp khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.

Vào năm 1956, cha của bà Maricarmen Abascal đã bất đầu thuê căn hộ ở vùng ngoại ô Retiro cao cấp của Madrid. Bà tiếp tục sống ở đó sau khi cha mẹ qua đời.

Bà Maricarmen Abascal kể: "Tôi 87 tuổi. Tôi sống một mình, tôi không có gia đình, và tôi đã sống 70 năm trong ngôi nhà đó. Một quỹ đầu tư kền kền đã mua nó với cùng mức giá mà tôi lẽ ra có thể mua được. Và năm 2021 họ đưa tôi ra tòa vì tôi có một hợp đồng thuê cũ".

Cảnh sát chống bạo động Tây Ban Nha đưa một nhà hoạt động vì quyền nhà ở ra khỏi hiện trường tại Madrid, Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Chính phủ Tây Ban Nha hôm 29.9 cho biết đang đề xuất các biện pháp mới, bao gồm việc gia hạn hợp đồng đến năm 2028, tạm dừng các vụ trục xuất người thuê nhà đến năm 2030, cấm các quỹ đầu tư "kền kền" tham gia thị trường nhà ở và hạn chế mức tăng giá thuê nhà.

Luật sư của bà Abascal cho biết bà đang cân nhắc một đề nghị từ chủ sở hữu căn hộ của bà, có thể cho phép bà trở về nhà.

Đề nghị này bao gồm việc bà trả 30% lương hưu trong tám năm tới, tương đương khoảng 500 euro mỗi tháng - mức tương tự như trước khi bị đuổi khỏi nhà.

Hàng trăm người vẫn tiếp tục cắm trại.

Các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở sẽ được quốc hội bỏ phiếu vào hôm 2.10., trở thành gương mặt phong trào ở Tây Ban Nha