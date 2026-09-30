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    Iran có ý định rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga lên tiếng
    VideoThế giới

    Iran có ý định rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga lên tiếng

    La Vi - Văn Khoa
    Điện Kremlin hôm 29.9 đã lên tiếng sau khi Tehran tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

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