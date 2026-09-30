Iran có ý định rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga lên tiếng

Điện Kremlin hôm 29.9 đã lên tiếng sau khi Tehran tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).