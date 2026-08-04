Cụ bà vợ liệt sĩ đi lạc 3 ngày chưa tìm thấy: Kêu gọi người dân rà camera

Chiều 4.8, Ban chỉ huy quân sự xã Nam Cát Tiên (thành phố Đồng Nai) đã ra thông báo kêu gọi người dân rà soát camera để tìm cụ bà Chu Thị Đoàn (89 tuổi) là vợ liệt sĩ đi lạc.

Người dân xã Nam Cát Tiên cùng lực lượng chức năng đã tìm kiếm 3 ngày vẫn chưa thấy tung tích cụ bà Chu Thị Đoàn (ảnh nhỏ) ẢNH: BAN CHQS XÃ NAM CÁT TIÊN

Theo Ban chỉ huy quân sự xã Nam Cát Tiên, cụ bà Chu Thị Đoàn là vợ liệt sĩ Trương Phú Giảng (hy sinh năm 1968). Cụ rời khỏi nhà vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 1.8.

Khi phát hiện cụ đi khỏi nhà, người nhà liền tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó gia đình đã trình báo chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm. Theo đó, hàng trăm người và lực lượng công an, quân đội đã vào cuộc hỗ trợ, chó nghiệp vụ cũng được huy động. Tuy nhiên đến nay đã 3 ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Vì vậy, Ban chỉ huy quân sự xã Nam Cát Tiên kêu gọi bà con sinh sống và kinh doanh dọc các tuyến đường thuộc khu vực ấp 4 (trước đây là ấp 7, nay là ấp Nam Cát Tiên 2) kiểm tra lại camera an ninh của gia đình để tìm manh mối cụ bà.

"Mỗi một đoạn trích xuất camera, mỗi một thông tin nhỏ bé lúc này đều là tia sáng hy vọng vô giá đối với gia đình, giúp định hướng kịp thời cho đội tìm kiếm", thông báo nhấn mạnh.