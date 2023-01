Cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo bắt đầu di dời khỏi 'bom nổ chậm'

Cư dân di dời sau ngày 28.2 sẽ không được hỗ trợ

Sáng 31.1, nhiều dân quân thường trực và trật tự đô thị hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật dụng ra khỏi chung cư 440 Trần Hưng Đạo (P.11, Q.5) về nơi ở mới tại lô A chung cư An Phú trên đường Hậu Giang (Q.6) cách đó khoảng 4 km.



Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó chủ tịch UBND Q.5 cho biết, đến nay có 18/20 hộ dân đồng thuận di dời khỏi chung cư 440 Trần Hưng Đạo trước ngày 15.2. Trong đó, có 2 hộ đã đến nơi ở mới từ trước Tết Nguyên đán 2023, một số hộ khác đang di dời.

"Nhà bên này chỉ khoảng 20 m2 nhưng nơi ở mới lên tới 80 m2, có thang máy. Những hộ qua nơi ở mới trước cảm nhận được căn hộ khang trang, thuận lợi hơn và chia sẻ với hộ dân đang còn chần chừ", ông Trung nói, đồng thời đánh giá hiệu ứng thực tế này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ di dời.

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo (P.11, Q.5, TP.HCM) thuộc diện di dời khẩn cấp SỸ ĐÔNG

Hiện một vài hộ dân ở tầng trệt còn nấn ná vì đang kinh doanh, buôn bán nhưng lãnh đạo Q.5 đánh giá, khi phần lớn người dân di dời sẽ tác động tích cực đến quyết định của những hộ này.

Về chính sách hỗ trợ, ông Trung cho biết các hộ dân di dời trước ngày 15.2 sẽ được nhận 50 triệu đồng/hộ, bao gồm 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Đối với 2 hộ chuyển đến chung cư An Phú trước Tết Nguyên đán 2023, quận thưởng thêm 5 triệu đồng/hộ kèm theo tủ lạnh, tivi cùng các phần quà động viên như bánh kẹo, thực phẩm.

Các hộ dân di dời từ ngày 16.2 - 28.2 sẽ nhận 30 triệu đồng, còn sau ngày 28.2 không được hỗ trợ. Trong trường hợp không di dời, chính quyền địa phương áp dụng biện pháp hành chính sau ngày 10.3 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Các hộ dân đồng ý di dời sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đồ đạc, vật dụng SỸ ĐÔNG

"Như bom nổ chậm, rất nguy hiểm"

Trước thắc mắc của người dân về chính sách bồi thường, ông Nguyễn Xuân Trung cho biết, quận đã kiến nghị nhiều lần tới lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành nhưng chưa được hướng dẫn do vướng các quy định pháp luật. "Vì an toàn của người dân nên quận phải di dời khẩn cấp. Quận đã chờ 5 năm kể từ năm 2017 khi có kết quả kiểm định không an toàn. Càng chờ thì chung cư giống như trái bom nổ chậm, rất nguy hiểm", ông Trung nói thêm.

Về phương án sử dụng khu đất sau khi di dời người dân, ông Trung cho biết trước đây quận đề xuất chuyển mục đích sang thương mại và tổ chức bán đấu giá, hoàn trả ngân sách. Tuy nhiên, các sở, ngành trả lời, luật Đầu tư công không có quy định cho phép bỏ vốn ngân sách bồi thường sau đó đấu giá khu đất đó. Do đó, quận đề xuất sử dụng khu đất vào mục đích công cộng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá, việc di dời người dân khỏi chung cư 440 Trần Hưng Đạo càng chậm trễ thì nguy cơ càng cao SỸ ĐÔNG

Trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của UBND Q.5 sáng cùng ngày (31.1), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nói rằng khi còn làm đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị Q.5, ông cũng rất đau đáu với chuyện di dời người dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo bởi nguy cơ chung cư có thể sập đổ bất cứ lúc nào.

"Chung cư này không lớn, chỉ hơn 20 hộ dân nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất đau lòng", ông Đức nói thêm và đánh giá dự án để càng lâu thì mối lo càng lớn, nguy cơ càng tăng.

Do đó, lãnh đạo TP.HCM đề nghị lãnh đạo quận cần quyết liệt thực hiện việc di dời song song với vận động, tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống mới tốt hơn, an toàn hơn. Trên cơ sở đó, quận rút kinh nghiệm trong việc di dời người dân ở các chung cư khác.

Ông Dương Anh Đức cho biết, TP.HCM có nhiều chung cư cũ nhưng đang gặp nhiều khó khăn trong công tác di dời bởi liên quan đến thói quen sinh sống, công ăn việc làm, chính sách bồi thường, cơ chế xây dựng mới…