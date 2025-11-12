'Cú đúp' tin vui của Lý Hải

Lý Hải nhận cú đúp giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025 Ảnh: NVCC

Lý Hải giành 2 giải thưởng điện ảnh từ Lật mặt 8

Lý Hải được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, bên cạnh nhiều nhà làm phim đến từ Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước châu Âu. Ngoài giải thưởng dành cho cá nhân, bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng của anh cũng thắng giải Best Vietnamese Feature Film (Phim truyện Việt Nam hay nhất), đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 10 năm của thương hiệu điện ảnh Lật mặt.

Liên hoan phim quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival - SFNCFF 2025) là sự kiện điện ảnh thường niên tôn vinh những tác phẩm sáng tạo và nhà làm phim độc lập đến từ hơn 30 quốc gia. SFNCFF có trụ sở tại San Francisco (Mỹ).

Năm 2025, ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 100 phim gửi từ 30 quốc gia như Ukraine, Australia, Trung Quốc, Chile, Canada, Puerto Rico, Israel, Anh, Mỹ, Italy, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Nepal, Ấn Độ, Hồng Kông, Ba Lan, Việt Nam, Ghana, Nigeria, Đài Loan, Ireland, Na Uy, Mexico, Colombia, Đức, Thái Lan, Philippines, Iran, Tây Ban Nha, Brazil và Ai Cập.

Series Lật mặt thu về hơn 1.400 tỉ đồng

Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất. Bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30.4, trở thành một trong những tác phẩm Việt ăn khách nhất mùa hè. Sau đó, phim tiếp tục phát hành tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và Nhật Bản, là phim Việt đầu tiên được phát hành cùng lúc trên 4 châu lục, mở rộng sức lan tỏa của thương hiệu Lật mặt ra thị trường toàn cầu.

Không dừng lại ở phong cách quen thuộc về tình cảm gia đình, Lý Hải tiếp tục cho thấy sự biến hóa đa dạng trong cách kể chuyện và lựa chọn chủ đề, khi Lật mặt 8: Vòng tay nắng kết hợp yếu tố âm nhạc, tuổi trẻ và xung đột thế hệ. Phim xoay quanh nhân vật Tâm (Đoàn Thế Vinh), chàng trai đam mê âm nhạc nhưng bị người cha (Long Đẹp Trai) phản đối. Câu chuyện mang thông điệp về sự thấu hiểu giữa các thế hệ, tình thân và ước mơ, được thể hiện qua diễn xuất của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Phương, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Tuyết Thu, Ngân Quỳnh cùng nhiều gương mặt trẻ.

Ra mắt từ năm 2015, series Lật mặt của Lý Hải đã khẳng định vị thế trong nền điện ảnh Việt khi liên tiếp thiết lập nhiều kỷ lục về doanh thu và sức ảnh hưởng. Tính đến nay, tám phần phim đã mang về hơn 1.400 tỉ đồng, đưa Lật mặt trở thành chuỗi phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Mỗi phần đều tạo được dấu ấn riêng: Lật mặt 7: Một điều ước (2024) đạt khoảng 482 tỉ đồng, đứng trong top 3 phim Việt ăn khách nhất. Các phần trước như Lật mặt 4: Nhà có khách hay Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh cũng từng dẫn đầu phòng vé Việt vào thời điểm phát hành, cho thấy sự ổn định và bền bỉ của thương hiệu này.