Cú hích gỡ khó

Đan Lai là một dân tộc ít người, sinh sống trong rừng sâu thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, cách trung tâm xã Môn Sơn (Nghệ An) khoảng 20 km. Người Đan Lai đã định cư ở đây từ rất lâu, trước cả thời điểm quy hoạch Vườn quốc gia Pù Mát. Khi tiến hành quy hoạch vườn quốc gia này, không gian sinh sống của đồng bào Đan Lai trong khu vực bị ảnh hưởng vì thực trạng chồng chéo về ranh giới. Từ nhiều năm qua, chính quyền đã tìm cách cấp sổ đỏ cho dân, nhưng gặp bế tắc vì đất đai bị chồng lấn.

Cuối tháng 3.2025, sau khi đến kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành liên quan phải kiên quyết gỡ khó, đo đạc, lập quy hoạch, đưa diện tích nơi người Đan Lai đang sinh sống ra khỏi quy hoạch Vườn quốc gia Pù Mát, hoàn thành trước ngày 31.7. Nhờ đó, đến nay 455 hộ dân tại 2 bản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 78 căn nhà mới được xây dựng, thay thế nhà dột nát trong khuôn khổ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Việc chính quyền thúc đẩy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người Đan Lai là hành động rất thiết thực, không chỉ là việc công nhận mà còn là cơ hội để họ được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tránh những rủi ro, tranh chấp trong tương lai.

Với giấy tờ hợp pháp trong tay, các gia đình Đan Lai có thể yên tâm hơn để sinh sống, phát triển kinh tế, có điều kiện sống tốt hơn, an toàn hơn. Những ngôi nhà kiên cố vừa được dựng lên thay thế nhà tạm, nhà dột nát là biểu tượng cho sự quan tâm và hỗ trợ của nhà nước đối với cuộc sống của đồng bào. Khi người dân cảm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước sẽ tạo cú hích, thêm động lực cho họ nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.