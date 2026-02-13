Cụ ông 83 tuổi mắc bệnh tim nặng hít xà 300 lần

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với tờ South China Morning Post, cụ ông Charles Mammay (83 tuổi) ở thị trấn Oak Island thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ) cho hay ông bắt đầu hầu hết các buổi sáng theo cùng một cách: vươn vai thật dài ngay khi ra khỏi giường, rồi đến phòng tập thể dục tại nhà.

Ông Charles Mammay chuẩn bị tập luyện trong khu vườn phía trước nhà mình ở thị trấn Oak Island thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ) vào năm 2025 Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Ở đó, ông với lấy một cặp tạ tay 11,3 kg và bắt đầu bài tập của mình – nhún vai, gập người sang bên, sau đó thực hiện 50-80 lần chống đẩy và đá chân để tập cơ bụng. Trong phòng tập còn có một ròng rọc treo trên cửa giúp ông giãn cơ vai và dây kháng lực giúp tăng thêm sức cản.

Trong khi hầu hết những người hàng xóm của ông đang uống tách cà phê đầu tiên, ông Mammay đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của một ngày bao gồm 4-5 giờ tập thể dục, lặp lại 6 ngày/tuần.

Không có gì lạ khi ông đến 2 phòng tập trong cùng một ngày sau khi bắt đầu với 45 phút thể dục tại nhà. Trong đó có 1 phòng để thực hiện một dạng tập luyện xoay vòng, kết hợp từ nhiều động tác khác nhau, có độ khó cao và được thực hiện liên tục; và 1 phòng để tập thể hình. "Ngay cả khi tim không khỏe, tôi vẫn tiếp tục", ông chia sẻ với South China Morning Post.

"Tôi có thể làm được điều đó"

Vào năm 2014, trong một lần kiểm tra tim mạch, ông được thông báo rằng mình có thể gặp các vấn đề nghiêm trọng và nếu không được điều trị, ông có thể chỉ còn sống được 2 năm nữa. Ông được chẩn đoán mắc chứng rung nhĩ – nhịp tim không đều, thường rất nhanh – và đang đeo máy tạo nhịp tim.

"Tôi đã khá buồn về tình trạng đó", ông chia sẻ. Tuy nhiên thay vì hoạt động ít lại và nghỉ ngơi nhiều hơn, ông lại càng năng động hơn. Trong khoảng thời gian đó, ông bắt đầu xem chương trình truyền hình thực tế giải trí thể thao nổi tiếng của Mỹ American Ninja Warrior (tạm dịch: Chiến binh Ninja Mỹ). "Tôi có thể làm được điều đó", ông nhớ lại mình đã nghĩ như thế.

Và ông đã thử tham gia American Ninja Warrior 2 lần. Vào năm 2015, khi ở tuổi 72, ông đã tham gia một sự kiện vòng loại mùa thứ bảy. Vào thời điểm đó, ông là thí sinh lớn tuổi nhất từng tham gia chương trình này. Ông trở lại vào năm sau. Trong cả 2 lần, ông đều thất bại ở chướng ngại vật đầu tiên.

Dù đã kết thúc hành trình American Ninja Warrior của mình, nhưng ông vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê tập luyện thể dục.

Ông bắt đầu tập luyện với người có ảnh hưởng trong lĩnh vực thể dục thể hình là bà Ginny MacColl. Bà cũng đã trở thành thí sinh nữ lớn tuổi nhất tham gia American Ninja Warrior khi tham gia vào năm 2017 và hiện là người lớn tuổi nhất hoàn thành một chướng ngại vật trong chương trình này, điều bà đã làm được ở tuổi 72 vào năm ngoái.

Cụ Charles Mammay (ngoài cùng bên phải) chào đón mọi người ở mọi lứa tuổi đến tập luyện cùng ông tại đường đua vượt chướng ngại vật và trung tâm thể dục mà ông đã xây dựng trong khu vườn của mình, trong đó có bà Ginny MacColl (thứ hai từ phải sang).

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Ông Mammay đã tự xây dựng một đường đua vượt chướng ngại vật trong khu vườn trước nhà, sử dụng gỗ phế thải của các đội xây dựng. Đây là nơi ông thực hiện một số công việc ý nghĩa nhất của mình: ông huấn luyện mọi người miễn phí, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi 60 chưa từng tập thể dục hoặc đã bỏ bê việc tập luyện trong nhiều thập niên.

Các nhóm nhỏ tụ tập trong vườn nhà ông 2 lần/tuần để tập luyện 2 tiếng đồng hồ, với sự kết hợp giữa mồ hôi, tiếng cười và sự động viên. "Chúng tôi giống như một gia đình. Chúng tôi luôn động viên nhau để tiến bộ và làm tốt hơn", ông nói về nhóm người đa dạng của mình.

Cụ Mammay tự gọi mình là huấn luyện viên thể dục truyền cảm hứng. "Tôi có bằng cấp để trở thành huấn luyện viên, nhưng tôi không tính phí ai cả. Tôi làm điều đó miễn phí, vì tình yêu của tôi dành cho việc tập thể dục", ông chia sẻ.

Ông cũng không ngại tiếp cận những người mới đến phòng tập, đặc biệt là những người đang do dự đứng gần các thiết bị lạ. "Tôi tìm hiểu về quá khứ của mọi người và từ từ hỏi: "Bạn đã thử cái này chưa?". Tôi cố gắng truyền cảm hứng cho càng nhiều người càng tốt. Đôi khi họ được truyền cảm hứng chỉ bằng việc nhìn thấy tôi ở đó. Họ nghĩ, nếu tôi có thể làm được điều này ở tuổi 83, tại sao họ lại không thể làm được ở tuổi 60?", ông chia sẻ tiếp.

Tuổi tác chỉ là con số?

Ông Mammay chào đời ở ngoại ô thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania (Mỹ), là một trong 9 người con. Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, ông lập tức gia nhập quân đội Mỹ. Ông đã phục vụ 6 năm ở Thái Lan, Campuchia và Lào, đồng thời được đào tạo trong ngành y tế và X quang. Khi trở về nhà, ông kết hôn và có một con trai.

Sau đó, ông quản lý một khoa X quang tại một bệnh viện ở bang Massachusetts và làm một loạt công việc đòi hỏi thể chất cao, trong đó có cả công nhân bốc xếp hàng hóa trên tàu. Ông đã chuyển chỗ ở nhiều lần trước khi cuối cùng định cư ở bang Bắc Carolina.

Suốt quãng đời đó, có một điều không thay đổi. "Tôi luôn giữ gìn sức khỏe. Tôi chơi rất nhiều môn thể thao, trong đó có quần vợt. Tôi chạy bộ. Tôi rất năng động gần như cả cuộc đời mình", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, cụ Mammay nói rằng ông thực sự chỉ bắt đầu chú trọng đến thể lực ở mức độ như hiện nay khi bước sang tuổi 70. Đó là lúc ông bắt đầu tập luyện nghiêm túc và giúp đỡ người khác.

Giờ đây, cuộc sống của ông đã được sắp xếp hợp lý hơn. Chế độ ăn uống của ông rất kỷ luật, được tiếp thêm năng lượng từ những thực phẩm đơn giản: yến mạch và chuối cho bữa sáng, và rau, salad cùng protein vào buổi chiều.

Ông nói rằng ở tuổi 83, việc ra khỏi giường đôi khi không phải dễ dàng gì đối với nhiều người, nhưng ông vẫn chưa phải đối mặt tình trạng như thế. Ông khẳng định: "Tôi luôn thử thách bản thân. Dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn cố gắng. Mọi người nhìn tôi và thấy tôi không hề giống một người 83 tuổi. Tôi di chuyển nhanh nhẹn. Tôi rất khỏe. Tôi nói với họ rằng họ còn 20 năm nữa mới đuổi kịp tôi. Nhưng tôi không đạt được điều này chỉ sau một đêm. Tôi bắt đầu từ rất lâu rồi, và tôi cứ tiếp tục".

Ông không hề có dấu hiệu chùn bước. Một bài đăng trên Instagram từ một năm trước càng khẳng định quyết tâm của ông: "Ba năm trước, ở tuổi 79, tôi đã hoàn thành việc hít xà 300 lần trong một giờ. Cảm thấy rất tuyệt vời. Hôm nay, ở tuổi 82, tôi đã có thể hoàn thành việc hít xà 300 lần trong 38 phút. Tuổi tác chỉ là một con số".

Ông Charles Mammay (83 tuổi) hít xà như một phần của việc tập thể dục buổi sáng đều đặn Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Đối với ông Mammay, phần thưởng không phải là huy chương hay những lần xuất hiện trên truyền hình mà là được chứng kiến một người từng nghi ngờ bản thân mình leo dây, giữ thăng bằng trên xà, hoặc đơn giản là trở lại huấn luyện cho mọi người vào tuần sau. "Đó là một hành trình tuyệt vời. Và tôi sẽ tiếp tục làm điều này miễn là tôi còn có thể giúp đỡ mọi người", cụ Mammay chia sẻ với South China Morning Post.